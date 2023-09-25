Ozon поможет продавцам создать видеообложки с помощью машинного обучения

Ozon запускает новый сервис для продавцов по автогенерации видеообложек с помощью алгоритмов машинного обучения. Продавцы могут загрузить фотографии и получить небольшое видео, чтобы добавить в карточку товара. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Видеообложки – дополнительный инструмент для продавцов, которые используют продвижение товаров на Ozon. Они привлекают внимание пользователей и позволяют выделиться относительно других товаров. Чтобы максимально упростить процесс создания такого контента, Ozon запустил сервис по автогенерации обложек. Продавцу необходимо выбрать подходящие фотографии, загрузить их на платформу и выбрать из множества вариантов анимационных эффектов, а сервис самостоятельно сгенерирует видео.

Генерация проходит с помощью алгоритмов, которые построены на методах машинного обучения. Инженеры из Ozon Tech используют несколько моделей, которые определяют положение и границы товара, а также анализируют цветовую палитру. Это позволяет точнее анализировать фотографии и генерировать оптимальные анимации для видеообложек.

Создать видеообложку можно в Личном Кабинете продавца в разделе «Товары и цены – Редактирование медиа в карточке товара». К концу сентября 2023 г. инструмент будет доступен всем продавцам. Стоимость одной обложки на момент запуска составит 300 руб. Продавец может тестировать разные анимации и эффекты, а платить только за ту, которую захочет добавить в карточку.

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Ozon — мультикатегорийный маркетплейс. На площадке представлено более 196 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Ozon развивается как интернет-платформа — более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса. Почти 40 млн активных покупателей уже получает заказы с помощью логистической инфраструктуры Ozon, которая также позволяет тысячам предпринимателей продавать товары в 11 часовых поясах. Ozon развивает систему сервисов, комплементарных своему основному бизнесу, — в том числе fintech-продукты и сервис быстрой доставки продуктов Ozon fresh.