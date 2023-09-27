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«Мегафон» ускорил интернет в Новозавидовском

«Мегафон» в 1,5 раза увеличил скорость мобильного интернета в поселке Новозавидовский Конаковского района. После строительства новых объектов инфраструктуры комфортные скорости 4G cтали доступны 6 тыс. местных жителей и большому количеству дачников. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры компании разместили телекоммуникационное оборудование в южной части поселка. В зону цифровых улучшений кроме малоэтажной и частной жилой застройки вошли также объекты социального значения: школа, магазины, заведения общепита, фетровая фабрика. Новая инфраструктура работает в среднечастотном диапазоне, обеспечивая дальность сигнала и высокие скорости передачи данных.

«По данным «Мегафона», в летние месяцы количество пользователей интернета и голосовых услуг в поселке возрастает почти в 2,5 раза по сравнению с зимними месяцами. Только за лето жители и дачники Новозавидовского скачали более 60 тыс. ТБ интернет данных и проговорили около 8 тыс. часов. Поэтому при формировании планов по строительству новых объектов связи мы стараемся максимально учесть возросшие потребности абонентов и охватить сетью не только крупные локации, но и места отдыха, чтобы предоставить нашим пользователям возможность комфортного пользования современными цифровыми сервисами», — сказал Станислав Лосев, директор «Мегафона» в Тверской области.

Наибольшей популярностью загородный отдых в Новозавидовском пользуется у москвичей: они лидируют и по числу визитов, и по объему передачи данных (на них приходится 55% от общего трафика). В топе регионов, жители которых чаще всего приезжают отдохнуть и полюбоваться красотами реки Шоша, Санкт‑Петербург и Нижний Новгород.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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