МТС в полтора раза ускорила мобильный интернет в Оренбуржье

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации мобильной сети в большинстве населенных пунктов Оренбургской области. В результате работ на передающем оборудовании значительно увеличилась площадь покрытия LTЕ и качество сигнала: скорость мобильного интернета МТС в регионе выросла в среднем на 47%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Добиться роста скорости 4G-интернета удалось за счет перевода частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на современный стандарт LTE. С помощью рефарминга МТС усилила мобильную сеть в большинстве населенных пунктов области: в городах Орск, Новотроицк, Соль-Илецк, Медногорск и других. В столице региона Оренбурге улучшение качества связи особенно заметно в местах с высокой посещаемостью: на вокзалах, в поликлиниках, торговых центрах и др. Мобильный интернет ощутимо ускорился и в любимых местах для прогулок горожан и гостей Оренбурга: на набережной Урала, площади Ленина, улице Советской.

Скорости передачи данных достаточно, чтобы даже в часы максимальной нагрузки на сеть оренбуржцы могли комфортно загружать тяжелый контент, за секунды обновлять приложения, общаться по видеосвязи и использовать все онлайн-сервисы. Кроме того, рефарминг расширяет для абонентов доступ к современной технологии голосовой связи VoLTE, которая позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и обеспечивает лучшую слышимость, по сравнению с разговором в сети 3G.

«На сегодня только 3% абонентов МТС в Оренбуржье пользуются 3G-смартфонами, поэтому большого запаса емкости для сетей третьего поколения уже не требуется. В свою очередь работающие в 4G гаджеты использует подавляюще большинство, и рост трафика в LTЕ мы фиксируем ежегодно. Чтобы жителям области не было тесно онлайн, МТС проводит рефарминг. Образно говоря, мы расширяем «узкие места» по аналогии с добавлением полос на автодороге. Таким образом, можно быстро ускорить мобильный интернет в густонаселенных районах и районах с активной жилой застройкой, таких, как Ленинский, Дзержинский, Южный округ и др.», — сказал директор МТС в Оренбургской области Алексей Баштовой.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.