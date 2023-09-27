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Yandex Cloud запускает сервис для отправки транзакционных писем Yandex Cloud Postbox

Облачная платформа Yandex Cloud представила сервис для рассылки транзакционных писем Yandex Cloud Postbox. С его помощью компании смогут по клику отправлять письма о работе своих сервисов в единой облачной инфраструктуре, не используя сторонние решения. Например, уведомлять клиентов о состоянии заказа, смене пароля или отписке. Это упростит и ускорит работу с транзакционными рассылками для ИТ-команд. Yandex Cloud Postbox доступен в режиме Preview для приема заявок на ранний доступ.

Yandex Cloud Postbox актуален для компаний, которые размещают в облаке свое программное обеспечение по модели SaaS. Например, CRM-системы или веб-приложения. Раньше для решения задач отправки почты инженерам приходилось использовать сторонние решения или настраивать выделенную инфраструктуру на базе виртуальных машин. Зачастую это требовало дополнительных сложных настроек, запроса на открытие сетевого протокола, который в облаке закрыт по умолчанию. Компании тратили на это время и ресурсы инженеров. Yandex Cloud Postbox помогает бесшовно использовать механизм отправки писем в безопасной инфраструктуре, которая соответствует требованиям 152-Ф3 к уровню защищенности УЗ-1 и требованиям международных и национальных стандартов ISO, GDPR, PCI DSS и ГОСТ Р 57580. Кроме того, облачная платформа берет все задачи по поддержке и настройке сервиса на себя. Таким образом, сервис будет полезен как пользователям, которые строят свои приложения по бессерверной модели, так и всем остальным, кто работает в облаке.

«Мы создаем cloud-native экосистему, в которой наши пользователи могут по клику решать самые разные задачи. Так мы помогаем автоматизировать разработку продуктов и экономить время специалистов компаний. Встроенный механизм отправки писем — самый популярный запрос пользователей за всю историю платформы», — сказал Григорий Атрепьев, директор по продуктам Yandex Cloud.

Для отправки писем в Yandex Cloud Postbox будут доступны два основных интерфейса — совместимые с AWS SES API и SMTP-gateway. Сервис нативно интегрирован c другими сервисами Yandex Cloud: Cloud Logging — для агрегации и чтения логов пользовательских приложений и ресурсов и с Yandex Monitoring — для мониторинга.

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