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МТС прокачала сеть на Арктическом, Семаковском и Заполярном месторождениях

ПАО «МТС», цифровая экосистема, прокачала мобильную сеть на трех месторождениях за полярным кругом. Благодаря строительству новых базовых станций и модернизации существующего телеком-оборудования МТС обеспечила связью несколько тысяч работников ТЭК и подрядных организаций, участвующих в освоении нефтегазовых промыслов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС запустила голосовые сервисы на новой площадке разведочного бурения на Арктическом месторождении, где специалисты ведут работы по оценке природных ресурсов. Рост скоростей мобильного интернета почувствуют вахтовики на Семаковском месторождении в акватории Тазовской губы Карского моря, где появилось LTE-покрытие в периметре вахтового комплекса, действующих скважин и установки комплексной подготовки газа. Также в результате увеличения емкости сети на треть выросли средние скорости мобильного интернета у работников на Заполярном месторождении.

Учитывая условия вечной мерзлоты и сложную логистику, когда добраться на производственные базы можно только на транспорте повышенной проходимости или вертолетом, появление качественной связи и устойчивого интернета значительно повысит безопасность северян на арктических территориях. По обновленной сети можно оперативно связываться с работодателем, корректировать план работ, предупреждать о возможных внештатных ситуациях.

«Мы понимаем, насколько жизненно важна связь работникам, которые месяцами вдали от дома трудятся в суровых климатических условиях Заполярья. Это позволяет им чувствовать себя более комфортно, быть на связи с близкими, пользоваться нашими экосистемными сервисами - мобильными приложениями для отдыха, работы, финансовых операций. Еще более важна связь, когда планируется развитие комплексной инфраструктуры на месторождениях. Наша многолетняя экспертиза позволяет развернуть строительство базовых станций в короткие сроки, а в дальнейшем внедрять такие эффективные инновационные решения как интернет вещей, телеметрия, видеоаналитика, — сказал директор филиала МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Сергей Найденков.

Ранее МТС обеспечила связью северную часть самого крупного в Арктике Бованенковского месторождения, разогнала скорости мобильного интернета на Уренгойском и Ямбургском промыслах.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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