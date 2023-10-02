МТС ускорила мобильный интернет на Нижегородской ярмарке

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об увеличении емкости LTE в районе ул.Совнаркомовской в Нижнем Новгороде. Дооборудование помогло перераспределить сетевую нагрузку, улучшить качество предоставляемых цифровых услуг и обеспечить более высокие скорости мобильного интернета на одной из визитных карточек города – Нижегородской ярмарке. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС проанализировали потребление мобильного трафика в районе Нижегородской ярмарки и с помощью инструментов Big Data спрогнозировали нагрузку на сеть. Опираясь на расчеты, эксперты определили территорию, где требуется дополнительная емкость, что послужило основанием для установки дополнительного оборудования. В результате увеличения числа секторов LTE, скорость мобильного интернета в районе павильонов Нижегородской ярмарки возросла на 64%, что позволяет смотреть видео на высоких скоростях, вести трансляции в социальных сетях и использовать другие возможности, даже в моменты пиковых нагрузок.

«Нижегородская ярмарка и сегодня является крупнейшим выставочным комплексом и местом притяжения горожан и туристов. Нагрузка на сеть постоянно возрастает, непрерывно увеличивается потребление трафика, а наращивание емкости в преддверии делового сезона позволит использовать имеющийся потенциал инфраструктуры и гарантировать стабильно высокую скорость передачи данных. Кроме абонентов, которые активно пользуются цифровыми сервисами в данной локации, улучшения смогут почувствовать и владельцы заведений на ярмарочной площади, а также сотрудники мультимедийного музея, расположенного в Главном ярмарочном доме», - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.