ВТБ запускает push-уведомления для пользователей веб-версии ВТБ Онлайн на iOS

Клиенты ВТБ, использующие устройства на iOS, теперь смогут подключить push-уведомления от банка в веб-версии ВТБ Онлайн. Настроить уведомления можно с 4 октября.

«Мы постоянно совершенствуем ВТБ Онлайн, и в этом году функционал нашей веб-версии достиг качественно нового уровня. Теперь в ней появляются еще и push-уведомления, которые более привычны в мобильных приложениях. Разработка реализована специально для клиентов с устройствами на iOS, которым было непривычно получать оповещения о финансовых операциях через SMS из-за удаления банковских приложений из App Store. Сегодня мы одним из первых среди российских банков предлагаем клиентам всплывающие сообщения, так что они могут пользоваться веб-версией ВТБ Онлайн также безопасно и комфортно, как и мобильным приложением», – отметил Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.

Для настройки push-уведомлений достаточно добавить на главный экран смартфона иконку ВТБ Онлайн и войти в сервис. Далее включить опцию можно двумя способами:

нажать на главном экране на колокольчик, любую кнопку в меню или иконку профиля и согласиться с предложением на подключение, которое появится автоматически,

самостоятельно на главном экране нажать на колокольчик для перехода в раздел «Уведомления» и далее в «Способе оповещения» включить push-уведомления.

Опция доступна клиентам банка с устройствами на iOS версии 16.4 и выше.

Веб-версия ВТБ Онлайн доступна для владельцев любых смартфонов. Она позволяет входить в свой банк с помощью биометрии за пару секунд, использовать адресную книгу при совершении операций, оплачивать услуги по QR-коду, подключать дополнительные настройки безопасности и многое другое. Помимо смартфонов веб-версию ВТБ Онлайн можно использовать в любом популярном браузере на планшетах и ПК.