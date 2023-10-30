CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Интернет-ПО
|

Пользователи «VK Мессенджера» получили возможность начать диалог по номеру телефона и новые инструменты для кастомизации чатов

Написать собеседнику в «VK Мессенджере» теперь можно по номеру телефона. Для этого не обязательно добавлять человека в друзья во «Вконтакте» или в контакты телефонной книги. Разработчики усовершенствовали алгоритмы антиспама и внедрили ряд новых функций в чатах. Обновления доступны в приложениях «Вконтакте» и «VK Мессенджер».

Пользователи могут связываться по номеру телефона с новыми знакомыми — соседями, однокурсниками, коллегами. Собственная нейросеть «Вконтакте» позволяет с помощью алгоритмов машинного обучения выявлять подозрительные аккаунты и ограничивать для них использование новой функции, ограждая пользователей от спама.

В «VK Мессенджере» появились новые возможности для кастомизации: динамические фоны чатов, которые адаптируются под тему приложения — тёмную или светлую. Функция работает в приложениях на Android и вскоре появится на iOS. Стали доступны новые уникальные трафареты для видеосообщений: солнце, цветок, печенька, гексаэдр.

Собеседники получили быстрый доступ к просмотру опубликованных историй друг друга: они отображаются в списке чатов по нажатию на фото профиля. Управлять функцией можно в настройках.

Ранее «VK Мессенджер» внедрил функцию расшифровки видеосообщений в текст. Технология основана на собственных разработках «Вконтакте» и способна понимать неразборчивую речь и неформальную лексику, разбивать текст на предложения и смысловые блоки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Блокировка не помогла. У части пиратских сайтов после блокировки выросла посещаемость

Алексей Белов назначен главой «ИКС Холдинга» взамен умершего Антона Черепенникова

К россиянам возвращается бесплатная раздача интернета. МТС резко против

Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться

Создан искусственный интеллект, который будет участвовать в конференциях за вас. Едва появившись на свет, он уже нарушает законы

В России разработана система централизованной защиты информации для 1000 рабочих станций на Linux

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные игровые консоли в 2023 году: выбор ZOOM

Где рисовать быстро и бесплатно: 10 лучших онлайн-редакторов

За какие функции умных швейных машинок стоит платить в 2023 году

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще