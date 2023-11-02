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«Календарь Mail.ru» интегрирован с платформой автоматизации Yclients

«Календарь Mail.ru» и платформа автоматизации для бизнеса в сфере услуг Yclients реализовали возможность автоматического создания события через онлайн-запись Yclients или приложение Yplaces. Теперь пользователи могут добавить напоминание о предстоящим визите в салон красоты, фитнес-клуб или развивающих занятий для детей в свой «Календарь Mail.ru» с помощью одной кнопки.

Весь процесс займет всего несколько секунд. Пользователям больше не придется тратить время на повторный ввод информации в личный календарь. Это поможет максимально эффективно планировать время и избегать непредвиденных ситуаций при загруженном расписании.

Данная возможность доступна всем пользователям при записи через Yclients или при повторной записи в Yplaces. Интеграция позволит избавить пользователей от лишних звонков и переписок, а также организовать свой распорядок дня.

«‎В 2023 г. мы активно развивали «Календарь», сделали его удобнее. Нам важно чтобы наш инструмент планирования был у пользователя всегда под рукой. Один из способов достижения этой цели — работа с партнерами, такими как Yclients. Благодаря нашей совместной работе пользователю станет проще записываться на различные услуги и не пропустить свою запись», — сказал Сергей Зеленов, руководитель продуктового направления «Почта Mail.ru».

«В 2023 г. мы запустили приложение Yplaces — с его помощью можно повторять все свои записи в два клика и записываться на любые услуги в рамках единого окна. Нам важно, чтобы процесс записи был удобен каждому нашему пользователю, поэтому мы регулярно проводим исследования и дорабатываем продукт с точки зрения удобства для конечного пользователя. Партнерство с «Календарем Mail.ru» — еще один шаг в этом направлении», — сказал Денис Балакин, руководитель отдела по работе с партнерами Yclients.

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