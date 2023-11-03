«Ростелеком» обеспечил интернетом площадку проведения хоккейного матча «Русская классика» в Ханты-Мансийске

«Ростелеком» обеспечил беспроводным интернетом cпортивную арену «Югра-атлетикс» – площадку проведения одного из самых зрелищных событий Чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) – матча «Русская классика». Игра впервые пройдет в Ханты-Мансийском автономном округе. Бесплатным Wi-Fi оснастили раздевалки спортсменов, судейские комнаты, оргкомитет, пресс-центр, VIP-залы и комментаторскую. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Артем Сухорущенко, врио директора АУ «Юграмегаспорт»: «Специалисты "Юграмегаспорт" совместно с ХК "Югра" всего за три недели превратили футбольное поле в настоящую ледовую арену. Это беспрецедентное решение было принято оргкомитетом Всероссийской хоккейной лиги – Кубка Шелкового пути "Русская классика". Мы сделали это совместными усилиями. Сейчас площадка практически готова».

Сергей Гусев, генеральный менеджер ХК «Югра»: «Для зрителей будет открыта одна трибуна стадиона "Югра-атлетикс", вместимость которой 5000 зрителей. И мы рассчитываем, что она заполнится по максимуму. В современных реалиях, разумеется, наличие высокоскоростного интернета – обязательное условие качественной работы всех служб, обеспечивающих подготовку, проведение и освещение мероприятия. Спасибо "Ростелекому" за техническую поддержку в этом направлении».

25 точек доступа в интернет, организованных специалистами «Ростелекома» на спортивной арене «Югра-атлетикс», рассчитаны на одновременное подключение более 700 пользователей. Скорость приема и передачи данных сети Wi-Fi будет не менее 500 Мб/с. При этом объем входящего и исходящего трафика неограничен.

Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком»: «С хоккейным клубом "Югра" нас связывают давние партнерские и дружеские отношения. Мы подключили телефонию, обеспечили защищенным интернетом и точками Wi-Fi-доступа комплекс "Арена Югра" – домашнюю площадку главной югорской команды, а теперь и открытый стадион "Югра-атлетикс". Сотрудники компании следят за успехами клуба: смотрят онлайн-трансляции игр в интернете и видеосервисе Wink, а чаще всего семьями посещают матчи в Ханты-Мансийске. Желаем удачи хоккеистам в сезоне и победы в "Русской классике"!».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Сегодня наши сервисы используют тысячи клиентов на Урале и в Сибири. В том числе представители спортивной индустрии. Мы знаем, что нужно бизнесу и государству, и готовы реализовать проект для компании любого масштаба. Для удобства наших партнеров мы объединили все цифровые сервисы "Ростелекома" для бизнеса в одну экосистему. Наши техническая поддержка и сопровождение проектов работают в круглосуточном режиме семь дней в неделю».

Игры регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги на открытом воздухе «Русская классика» проводятся с 2012 г. В разные годы матчи принимали и другие города уральского федерального округа – Курган, Тюмень и Челябинск.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов.