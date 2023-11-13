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Hh.ru упростил поиск работы «синим воротничкам» до пары кликов

Российская платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru упростила поиск работы для всех категорий соискателей «синих воротничков» — с помощью ответов на несколько вопросов автоматически сгенерируется полноценное резюме и будут предложены наиболее подходящие вакансии. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

hh.ru поможет соискателям из числа рабочего персонала и всех других профессий «синих воротничков» избежать сложностей в поисках работы. Теперь, даже если у соискателя нет опубликованного на hh.ru резюме, система сама задаст ключевые вопросы, ответы на которые помогут рассказать работодателям о соискателе главное и подобрать вакансии, максимально отвечающие запросу на поиск работы.

Чтобы запустить создание полноценного резюме достаточно выбрать профессию для поиска.

Далее можно оставить информацию о желаемой зарплате, уровне образования, основных навыках и опыте работы (при его наличии). Поиск можно продолжить и без указания опыта: некоторые работодатели готовы принять на работу сотрудника без практики и обучить его самостоятельно.

Отвечая на вопросы, в большинстве случаев соискателю не придется вручную писать ответ: достаточно выбрать свой вариант из предложенных или воспользоваться ключевыми словами, которые подсказывает система. Так, буквально накликивая, можно заполнить все разделы, в том числе графу навыков.

В краткой анкете соискателя также попросят оставить свои контакты для связи и определить регион поиска. Некоторые поля (образование, навыки и т.п.) можно не заполнять, но если сразу внести базовые сведения о себе, работодатель увидит необходимую информацию, и соискатель быстрее сможет найти то, что ищет.

После создания полноценного резюме в пару кликов достаточно нажать кнопку «Подходящие вакансии» и начать поиск работы.

Новая опция доступна всем соискателям всех профессий, имеющих профиль или вновь регистрирующихся на hh.ru. Созданное резюме сохранится, и его можно будет использовать для откликов на следующие вакансии. Любые изменения можно вносить в любой момент.

***

hh.ru — российская платформа онлайн-рекрутинга, клиентами которой являются свыше 316 тыс. компаний. База компании содержит 63 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в течение 2022 г. составило свыше 870 тыс. ежемесячно. HeadHunter – аккредитованная Министерством цифрового развития ИТ-компания, она включена в Реестр аккредитованных ИТ-компаний России.

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