Продавцы на «Яндекс маркете» получили бесплатный доступ к статистике поисковых запросов покупателей

«Яндекс маркет» открыл продавцам бесплатный доступ к аналитическому отчету со статистикой поисковых запросов покупателей. Он устроен как «Вордстат» — инструмент, показывающий статистику запросов в поиске «Яндекса». Отчет «Маркета» позволяет узнать предпочтения покупателей на сервисе: проверить популярность конкретных запросов, а также посмотреть топ самых частых запросов на маркетплейсе в целом и в разных категориях товаров. Все это поможет продавцу оценить спрос на товары, спрогнозировать число показов и кликов на них и понять, какие еще товары добавить в свой ассортимент и какой на них придется потенциальный объем продаж. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

С помощью «Вордстата» «Маркета» также можно точнее заполнить характеристики своего товара — посмотреть, какие из них покупатели считают ключевыми. Так предложение продавца окажется выше в поисковой выдаче сервиса.

«Вордстат» можно посмотреть в личном кабинете продавца на «Маркете», бесплатный и неограниченный доступ к нему открывается сразу после регистрации продавца на маркетплейсе.

«Вордстат» – не первый аналитический инструмент «Маркета», который помогает партнерам сервиса увеличивать продажи. Например, ранее маркетплейс создал инструмент «Конкурентная позиция». Он позволяет продавцу оценить свою долю в общем объеме продаж на сервисе и сравнить собственные показатели с результатами конкурентов.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, на котором доступно 58,5 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На сервисе продают товары примерно 68,4 тыс. магазинов-партнеров. Маркетплейс может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на «Маркете» можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».