CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация ИТ в банках Ритейл Розница
|

«Точка маркетплейсы» ответит на отзывы с Wildberries

Сервис для продавцов «Точка маркетплейсы» поможет клиентам автоматизировать процесс ответа на отзывы, которые приходят с Wildberries. Искусственный интеллект, который составит автоответ на отзыв, сэкономит до трех рабочих часов в день. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Точка маркетплейсы».

Опция автоответов «вшита» в единый кабинет продавца-клиента «Точка маркетплейсы». Чтобы воспользоваться им, продавцу не придется устанавливать бота в Telegram. ИИ в сервисе генерирует ответы, основываясь на ключевых словах, присутствующих в отзыве.

«Автоответы может настроить как на все отзывы, так на определенные, в зависимости от оценки. Например, можно сделать, чтобы автоответ “улетал” только на положительные отзывы. А на негативные отзывы продавец может отвечать сам, чтобы анализировать фидбек и улучшать качество товаров и сервиса», — сказал СЕО сервиса «Точка маркетплейсы» Константин Канивец.

tochka1.jpg

«Точка маркетплейсы» ответит на отзывы с Wildberries

Если продавец не хочет, чтобы ответы на отзывы составлял ИИ, то он может сам ввести свой шаблон текста, который будет автоматически отправляться в маркетплейс. На данный момент такая опция возможно только для продавцов, работающих на Wildberries. По мере появления такой функции на других маркетплейсах, автоответы для них будут доступны клиентам «Точка маркетплейсы».

***

«Точка маркетплейсы» помогает продавцам выйти на онлайн-площадки для торговли, анализировать качество, создавать и переносить карточки с товарами, оценивать доходы и расходы, генерировать описания товаров и ответы на отзывы с помощью ИИ. Сервис доступен без открытия расчетного счета в «Точке».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

После проверки Генпрокуратуры Wildberries пошел навстречу покупателям и смягчил жесткие правила торговли

Власти тайком заблокируют спецпротокол VPN для обхода блокировок. Последствия для Рунета могут оказаться разрушительными

Yandex полностью избавляется от «Яндекса». Российские олигархи не хотят видеть в нем иностранцев

Мессенджер iMessage для iPhone заработал на Android против воли Apple. Без обмана не обошлось

Российский бизнес размещает рекламу в запрещенных Facebook* и Instagram*

Россию отключают от международной доменной зоны .aero

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие российские ноутбуки: выбор ZOOM

Обзор Hisense RS840N4AIF: умный холодильник для большой семьи

Обзор ноутбука Digma Pro Fortis M: «рабочая лошадка» в офисе и дома

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что такое суперконтиненты и правда ли, что все континенты Земли соединятся

Новый уникальный вид птерозавра — у него двухметровый размах крыльев и огромный костяной гребень на голове

Нужен ли мозг, чтобы учиться: медузы ошеломили ученых своими навыками
Показать еще