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Портал «Музейная Москва онлайн» объединил почти 120 тыс. экспонатов

Коллекция портала «Музейная Москва онлайн» достигла почти 120 тыс. экспонатов. В нее входят фотографии произведений искусства и артефактов разных эпох из фондов столичных выставочных площадок. Для пользователей собрано 290 тематических альбомов и более тысячи виртуальных выставок.

«В этом году проекту исполнилось пять лет. Онлайн-каталог постоянно пополняется: недавно были добавлены экспонаты из фондов Государственного Дарвиновского музея и музея Тропинина. И хотя выставочные пространства Москвы не испытывают недостатка в гостях, цифровая площадка тоже очень популярна: с начала года ее посетили 1,4 млн раз», — сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Экспонаты предоставили 35 крупных столичных музеев и галерей, среди которых Музей Москвы, музеи-заповедники «Коломенское» и «Царицыно», музей Парка Горького, Дом-музей Марины Цветаевой, Музей космонавтики, Московский музей современного искусства и другие.

Изображения экспонатов можно увеличить, чтобы рассмотреть поближе. Каждый предмет сопровождает подробное описание: где хранится, каким временем датирован, кто автор, каков его размер и т. д.

Проект реализуется столичными департаментами культуры и информационных технологий.

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