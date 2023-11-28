Новая версия почтового сервера RuPost наделила администраторов ролями

Разработчиками реализовано множество изменений, касающихся безопасности, управления конфигурацией, стабильности работы, удобства использования и других аспектов работы корпоративного почтового сервера RuPost 2.5. Компания «Рупост» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе RuPost 2.5 — новой версии корпоративного почтового сервера, совместимого с ОС Astra Linux Special Edition и предназначенного для организаций любого масштаба. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Разработчики реализовали множество нововведений и улучшили уже имеющийся функционал продукта. Модель администрирования почтового сервера усовершенствовали: теперь уровень полномочий, который получают администраторы, зависит от присвоенных им ролей. Каждая из них подразумевает свой набор разрешенных действий от минимально необходимого до полного. Например, суперадминистратор может совершать любые операции, включая управление почтовыми ящиками и лицензиями.

Роли можно назначать при установке продукта, а также самостоятельно создавать и редактировать через панель управления почтового сервера. Таким образом снижается доля ошибок или вероятность злонамеренных действий привилегированных пользователей (администраторов). Для этой же цели были усовершенствованы механизмы сбора и экспорта логов во всех компонентах системы.

В саму панель управления добавили инструменты, с помощью которых можно задавать правила обработки писем. Появилась возможность запретить получение сообщений, содержащих вложения с определенными расширениями, чтобы минимизировать количество фишинговых атак.

В RuPost 2.5 обновлен механизм установки почтового сервера. Наряду со стандартным deb-пакетом теперь есть интерактивный инсталлятор run, включающий не только deb-пакет, но и новый мастер установки, который ускоряет как инсталляцию продукта c нуля, так и обновление его версии. Кроме того, расшился набор инфраструктурных сервисов, которые проверяются при установке.

В RuPost 2.5 появилась поддержка протокола POP3 в защищенном варианте POP3S, который использует шифрование SSL или TLS, благодаря чему невозможно перехватить и прочитать письма пользователей. Поддержку POP3S можно включить и отключить в настройках системы.

На странице «Почтовые ящики» теперь можно увидеть, сколько в ящике писем, их объем и какую часть имеющегося пространства они занимают. Если ящик пустой, индикация будет серой, а если он заполнен более чем на 95% — красной, и администратор легко может оценить, насколько заполнен тот или иной пользовательский аккаунт.

Разработчики позиционируют корпоративный почтовый сервер RuPost в качестве полноценной замены Microsoft Exchange и других зарубежных продуктов. В его составе имеется специальный инструмент для автоматизированной миграции с Microsoft. В релизе 2.5 в этот инструмент снабдили веб-интерфейсом, позволяющим визуально конфигурировать, запускать и контролировать процесс миграции почтовых ящиков, календарей и адресных книг из Microsoft Exchange в RuPost. Обновленный функционал способен существенно ускорить и облегчить импортозамещение корпоративных почтовых систем — эту задачу сегодня приходится решать многим организациям.

«Мы подготовили множество нововведений, основанных на запросах и пожеланиях наших пользователей. Одним из ключевых улучшений стало внедрение системы ролей и прав для администраторов, что позволяет сделать управление корпоративной почтой более гибким и предсказуемым. Новые правила фильтрации и обработки писем помогут уменьшить поток спама и повысить инфобезопасность. Не менее важны функции для упрощения процесса импортозамещения, это актуально для многих заказчиков. Разработчики не стоят на месте и стараются предложить эффективный, функциональный, надежный и безопасный инструмент для работы с корпоративной почтой, соответствующий высоким требованиям наших клиентов и нормам законодательства», — сказал Михаил Геллерман, генеральный директор компании «РуПост».

«RuPost 2.5 — это очередной шаг в развитии российского корпоративного почтового сервера, лучшей альтернативы Microsoft Exchange. Наша команда развивает кластерные возможности продукта с учетом тех недостатков Exchange, которые можно решить только на архитектурном уровне. Распараллеливание работы разных узлов кластера RuPost с одним и тем же пространством хранения почтовых ящиков обеспечивает более высокую степень доступности чем в Exchange, где с почтовой базой данных работает только одни сервер и приходится создавать множество почтовых баз. Возможность использовать различные индустриальные решения для кластерного хранения информации позволяет лучше адаптироваться в инфраструктуру заказчика. Простота и гибкость установки RuPost и новые визуальные инструменты миграции с Exchange качественно облегчают процесс перехода на отечественное ПО. Почтовый сервер RuPost в сочетании с кроссплатформенными настольными почтовыми клиентами RuPost Desktop и безопасными мобильными рабочими местами WorksPad дает нашим заказчикам действительно целостное и полнофункциональное почтовое решение корпоративного класса», — сказал Сергей Орлик, директор по продуктам и технологиям компании «Рупост».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.