«Почта России» упростила работу с юридическими лицами

«Почта России» добавила возможность онлайн-подключения и управления услугой «Бокс-сервис». С ее помощью клиенты — юридические лица — могут получать и отправлять корреспонденцию, не посещая почтовое отделение, непосредственно у себя в офисе. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

«Бокс-сервис» — решение для оптимизации внешнего документооборота в компаниях, которое теперь можно заказывать и настраивать онлайн. Активировать услугу можно в личном кабинете юридического лица otpravka.pochta.ru. Система автоматически рассчитывает стоимость отправки или получения корреспонденции. Сотрудник «Почты» посетит офис клиента в назначенную дату и время и заберет документы в доставку. Из почтового отделения их отправят уже на следующий день.

Настраивать параметры «Бокс-сервиса» также можно самостоятельно в личном кабинете юридического лица: например, выбирать дни приезда курьера, вызывать его разово — или же подключить услугу на регулярной основе.

«Одна из задач «Почты» — упрощать и переводить в цифру клиентский путь, экономить время пользователей своих сервисов. Именно поэтому мы стараемся сделать современнее и удобнее даже такие традиционные сервисы, как отправка корреспонденции. Новый формат «Бокс-сервиса» сейчас — это один из самых удобных способов организации бумажного документооборота для бизнеса», — сказал директор «Продуктовой фабрики» «Почты России» Антон Нечаев.

***

АО «Почта России» — федеральный почтовый и логистический оператор, входит в перечень стратегических предприятий России. Свыше 38 тыс. отделений, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов «Почты» составляет 54 млн километров. С 2015 г. государство не предоставляет компании меры поддержки, позволяющие покрыть расходы на содержание сети объектов почтовой связи в соответствии с требованиями по размещению отделений и оказанию универсальных услуг связи. Численность почтовых работников составляет 280 тыс. человек.