Программа поддержки бизнеса Минэкономразвития и VK станет доступна самозанятым

Возможность удвоить бюджет на продвижение своего дела появится и у самозанятых по всей России. Акция стартует 28 ноября 2023 г. и будет доступна предпринимателям, которые ранее не продвигали свои товары и услуги на платформе «VK реклама» или делали это более полугода назад. Об этом CNews сообщили представители VK.

Воспользоваться программой и удвоить рекламный бюджет на продвижение товаров и услуг в «VK рекламе» смогут индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также самозанятые. Для этого им необходимо обратиться в центры «Мой бизнес» в любом регионе России до 30 апреля 2024 г. включительно, активировать специальный купон и внести на счет личного кабинета в «VK рекламе» любую сумму от 500 руб. до 10 тыс. руб., после чего сумма удвоится. Кроме того, можно оставить заявку по ссылке и в течение пары рабочих дней получить звонок от консультанта центра «Мой бизнес», который проверит соответствие условиям акции и направит купон.

«VK стала одной из первых компаний, которая запустила вместе с нами партнерские программы. В предыдущей программе приняли участие более 10 тыс. предпринимателей. На протяжении этого времени к нам регулярно обращались не только ИП и организации, но и самозанятые с просьбами помочь и им стартовать со своими товарами и услугами на площадке VK. Продвижение товаров или услуг – одна из стратегических задач для любого бизнеса: от этого напрямую зависит прибыльность и успешность проекта. Поэтому Минэкономразвития совместно с VK приняли решение расширить условия партнерской программы. Теперь и самозанятые могут найти новых клиентов, получить заказы, увеличить выручку, сэкономив на запуске рекламных кампаний», – отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

В рамках программы предприниматели могут не только удвоить бюджет на продвижение, но и получить знания о том, как развивать свое дело в интернете. На федеральной странице «Мой бизнес» «Вконтакте» эксперты Минэкономразвития и VK проводят обучающие вебинары, где делятся опытом и лучшими практиками по работе с цифровыми инструментами. Во время эфиров разбираются актуальные темы. Предприниматели и самозанятые смогут, например, узнать, как привлекать новых клиентов, что нужно учитывать при продвижении разных сфер бизнеса и как правильно маркировать интернет-рекламу.

Программа реализуется на базе центров «Мой бизнес», действующих в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Оператор партнерской программы – Национальное агентство развития предпринимательства «Мой бизнес – мои возможности» (Ассоциация «Мой бизнес»).

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В России открыто более 400 Центров «Мой бизнес». Они предоставляют информационно-консультационную, образовательную, имущественную, финансовую поддержку, оказывают поддержку субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере инноваций и модернизации производства, а также содействуют экспорту товаров, работ и услуг. Узнать адрес и контакты ближайшего к вам центра «Мой бизнес», можно на портале мойбизнес.рф. Центры «Мой бизнес» открыты в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

«VK реклама» — единая платформа для продвижения бизнеса на проектах VK и в рекламной сети. Автоматические инструменты помогут создать и адаптировать объявления под все площадки и принести нужный бизнесу результат: продажи, заявки, установки приложений, новых подписчиков и другие показатели. В «VK рекламе» уже можно продвигать сообщества «Вконтакте» и «Одноклассниках», сайты, приложения, интернет-магазины и лид-формы. В будущем возможности платформы продолжат расширяться.