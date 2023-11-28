В «Яндекс лавке» теперь можно делать совместные покупки

В «Яндекс лавке» покупатели теперь могут вместе собирать корзину с товарами. Для этого на сервисе появилась возможность поделиться ссылкой на наполненную корзину с другими людьми. Это удобно при совместных покупках. Например, при подготовке к новогодней вечеринке не нужно спрашивать у других, что конкретно им купить, — каждый может сам выбрать продукты и добавить их в корзину. Все это приедет одним заказом. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы воспользоваться новой возможностью, достаточно открыть приложение «Лавки», положить товары в корзину, нажать в ней на значок «Поделиться» и отправить другому человеку ссылку или QR-код. При переходе по ним у второго покупателя в телефоне открывается приложение «Лавки» или, например, «Еды», если они установлены, а если нет, то сайт «Лавки». В корзине уже будут товары, который выбрал первый покупатель. Второй человек может добавить к ним что-нибудь еще и поделиться корзиной с третьим покупателем или оформить заказ.

Если люди выбирают товары в «Лавках» по разным адресам, сервис проверяет, все ли нужные продукты есть в дарксторе, из которого будет доставка. Если чего-то не окажется в наличии, «Лавка» об этом предупредит, чтобы можно было сразу подобрать замену.

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«Яндекс лавка» — сервис доставки продуктов и товаров для дома от 10 минут. Заказ можно сделать на lavka.yandex.ru и в приложениях «Лавки», «Яндекса», Go, «Еды», «Маркета» для iOS или Android. Сервис управляет сетью из около 500 дарксторов (небольших пунктов хранения), откуда курьеры доставляют заказы в ближайшие дома и офисы. «Лавка» работает под собственным и под брендом Маркета в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, а также в нескольких городах Подмосковья и Ленинградской области. Сервис также развивает международное направление.