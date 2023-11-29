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«Эвотор» обеспечил доступность техподдержки, не отходя от кассы

Неожиданные проблемы с кассой могут приостановить торговлю, и предприниматель упустит возможную выручку. При этом многие ошибки типовые и решаются быстро, если у кассира есть четкие инструкции. Теперь для обращения к специалистам «Эвотора» не нужно писать в личный кабинет ― служба поддержки уже встроена в кассу. Об этом CNews сообщили представители «Эвотора».

На экране смарт-терминала «Эвотор» теперь есть кнопка «Поддержка», нажав на нее кассир может обратиться в службу техподдержки. «Ева», чат-бот «Эвотора», поможет с решением типовых проблем или перенаправит к оператору в сложных случаях.

Кассир может прислать в чат поддержки скриншот экрана, например, с сервисными сообщениями или сообщениями об ошибках и узнать, как решить возникшую проблему. В чате на кассе можно проконсультироваться по темам настройки терминалов, работы с товарами или приложениями и любыми другими вопросами к «Эвотору». Так что никакие проблемы не застанут кассира врасплох и не затормозят торговлю.

В «Поддержке» есть быстрый доступ в раздел «Справочные материалы», в котором собраны ответы на самые распространенные вопросы и различные инструкции.

Техподдержка бесплатная, доступна на всех моделях «Эвотора» и с августа 2023 г. поэтапно устанавливается на терминалы в парке. Чтобы получить сервис на кассу раньше, нужно написать в чат поддержки в личном кабинете «Эвотора».

«Сейчас через чат на терминалах поступает более 4000 обращений в месяц, из них половину решает чат-бот «Ева», остальное ― операторы поддержки. Мы также планируем в будущем дополнить онлайн-чат дополнительными возможностями и сделать его еще удобнее для клиентов», ― сказал директор техподдержки и сервиса «Эвотора» Александр Расторгуев.

***

ИТ-компания «Эвотор» — экосистема технологий для автоматизации малого, среднего и крупного бизнеса. Российский производитель умных онлайн-касс — в стране активировано более 1 млн смарт-терминалов «Эвотор». В магазине приложений «Эвотор.маркет» представлено более 850 сервисов для бизнеса. Облачные технологии помогают вести товарный учет, организовать онлайн-продажи и доставку, маркировать товар, привлекать клиентов, принимать безналичные платежи и т. п. Процессинговая платформа «Эвотор.PAY» позволяет подключать эквайринг на точку онлайн, без визита в банк.

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