Рациональное использование тарифа: «МТС линк» делает гибкими настройки доступа внутри организации

«Вебинар технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС линк», расширила возможности управления настройками организации. Теперь компании могут эффективнее использовать тарифы. Об этом CNews сообщили представители «МТС линк».

Раздел «Организация» — это способ объединить несколько аккаунтов на платформе «МТС линк» в единую систему, доступный в рамках тарифов для бизнеса. Администраторы раздела теперь могут формировать группы сотрудников и управлять их настройками.

Функционал полезен компаниям, чьи подразделения используют «МТС линк» для разных целей. Например, департаменту маркетинга нужно проводить масштабные клиентские мероприятия, HR — делать записи интервью с кандидатами и делиться ими с руководителями, а остальным сотрудникам достаточно проводить оперативные встречи на несколько человек. В таком случае администратор может создать в рамках организации группы и установить соответствующие права для каждой из них. В числе доступных настроек — возможность удалять свои встречи и загружать файлы с компьютера, доступ ко всем мероприятиям, файлам и контактам организации. Администраторы могут также создать общие права для сотрудников, не состоящих ни в одной из групп.

«Расширение настроек раздела "Организация" — распространенный запрос наших бизнес-заказчиков, и мы очень рады запуску этого функционала. С одной стороны, администраторы получат больше контроля над данными, что важно для информационной безопасности; с другой — компании смогут лучше распределять возможности своего тарифа между сотрудниками и использовать платформу более эффективно. В будущих релизах мы сделаем настройки еще более гибкими: администраторы смогут ограничивать для конкретной группы количество участников мероприятий и место в файловом хранилище», — сказал руководитель продуктового направления Activation «МТС линк» Александр Афанасьев.

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«Вебинар технологии» (бренд «МТС линк») — российский разработчик экосистемы сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы, входит в цифровую экосистему МТС. «МТС линк» включает в себя сервисы для проведения онлайн-встреч и совещаний, вебинаров, крупных виртуальных и гибридных мероприятий, создания собственных курсов и интерактивных онлайн-досок. Корпоративный мессенджер собственной разработки находится в стадии тестирования. Сервисы компании зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории России. За год на платформе проходит около двух млн онлайн-мероприятий, в которых принимают участие до 30 млн участников.