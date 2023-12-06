«Яндекс» выпустил мобильный браузер для организаций и добавил более 100 групповых политик в его версию для ПК

«Яндекс» добавил новые инструменты безопасности в браузер для организаций и представил его мобильную версию. Эти решения позволяют централизованно управлять всем парком устройств организации — как мобильных, так и офисных, дают гибкие возможности для кастомизации и поддерживают расширенный набор групповых политик.

Мобильная версия «Яндекс браузера» для организаций работает на устройствах под управлением Android. Для получения доступа к ней представителям бизнеса нужно оставить заявку. Мобильный «Яндекс браузер» для организаций поможет администраторам лучше защитить корпоративные данные и сделает работу сотрудников компании с личных устройств удобнее.

В «Яндекс браузере» для организаций для Windows, macOS и Linux появилось более 100 новых групповых политик. Специалисты СИБ получили дополнительные инструменты для управления средствами безопасности и защиты информации от самых актуальных угроз — фишинга, вредоносных расширений, вирусов и опасных сайтов.

В браузере для организаций реализованы новые функции для защиты от утечек данных. Администраторы смогут контролировать возможность делать скриншоты, печать, сохранение страниц, использование буфера обмена, загрузку и выгрузку файлов. Помимо этого, появилась защита от перехвата аудио- и видеопотоков.

Администраторы браузера для организаций будут получать уведомления о подозрительной и потенциально опасной активности. Например, так они быстро узнают, что в ранее легитимном расширении после обновления появился вредоносный код. Браузер обнаружит его, заблокирует исполнение и оперативно сообщит об инциденте в службу безопасности.

Разработчики создали новую схему установки «Яндекс браузера» для организаций в Linux. Переустанавливать браузер для обновления больше не нужно, а лицензирование и кастомизация осуществляются с помощью отдельного небольшого пакета. До начала установки «Яндекс браузера» на устройства компании в личном кабинете можно предварительно настроить его дистрибутив: задать стартовую страницу, установить корпоративный фон и добавить необходимые расширения в установочный файл. Это работает в Windows и российских ОС на базе Linux.

Режим совместимости с Internet Explorer в «Яндекс браузере» для организаций вышел из бета-тестирования и теперь доступен всем. Он поможет компаниям, которым необходимо продолжать пользоваться устаревшими плагинами IE. Например, для работы с предыдущими версиями ERP-систем, потому что возможности обновить их нет или пока это слишком дорого.