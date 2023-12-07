МТС разогнала мобильный интернет в Киреевском районе Тульской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об усилении сети в Киреевском районе Тульской области. МТС установила дополнительное телеком-оборудование в Киреевске, Болохово, Труновке и Малых Калмыках. В результате модернизации улучшилось качество голосовой связи, а скорость мобильного интернета выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Киреевске благодаря установке телеком-оборудования новое качество сети получили более 500 жителей северной части города по улице Колхозной, Красноармейской и Горького. Здесь находится большой частный сектор. Обновленная скорость мобильного интернета теперь есть и у жителей Труновки, расположенного в пяти километрах к западу от Киреевска. Это коттеджный поселок, жители которого ездят на работу в Киреевск или работают удаленно. Новая базовая станция также обеспечила качественной связью близлежащие СНТ.

В Болохове МТС установила новое оборудование на въезде в город со стороны Тулы через сквозную трассу регионального значения Р140 «Тула-Новомосковск». В зоне улучшенного качества сети МТС находятся склады и магазины строительных материалов, болховский хлебокомбинат, продуктовые супермаркеты, предприятия обслуживания автомобильной сферы.

«Улучшая качество связи МТС для жителей и гостей Киреевского района, мы способствуем повышению привлекательности областных территорий. Путешественники во время поездок по этим местам могут использовать онлайн-навигатор, делать необходимые переводы, делиться впечатлениями в соцсетях, а местные жители — пользоваться госуслугами и другими сервисами. Устойчивый высокоскоростной интернет позволит всегда быть на связи с близкими и с комфортом пользоваться цифровыми инструментами и умными гаджетами», — сказал директор МТС в Тульской области Артемий Кашников.

Теперь местные жители могут пользоваться всеми цифровыми сервисами, дистанционными платформами для учебы или работы, порталом госуслуг, делать покупки в онлайн-магазинах, смотреть кино в онлайн-кинотеатрах на высокой скорости даже в часы пиковой нагрузки.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.