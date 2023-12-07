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Покупатели сервисов «Яндекса» смогут заказать с быстрой доставкой бытовую технику и электронику из «Технопарка»

Покупатели сервисов электронной коммерции «Яндекса» теперь могут заказать бытовую технику и электронику из сети магазинов «Технопарк» с быстрой доставкой. «Яндекс маркет», «Деливери» и «Яндекс еда» уже начали работать с магазинами ритейлера в 12 городах РоссииМоскве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и др. Сейчас заказы привозят из более чем 20 магазинов ритейлера, а в планах продолжить масштабирование проекта. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Покупателям уже доступно более 1000 товаров – телевизоры, пылесосы, фены, смартфоны и др. Появление нового партнера позволит «Деливери» расширить категорию электроники и техники, – например, сервис уже работает с магазинами Xiaomi, Samsung, «Ого!» и др. Сейчас покупателям сервисов «Деливери» и «Яндекс еда» доступно более 15 тыс. товаров в разделе электроника.

Стоимость доставки, время и минимальная корзина зависят от района доставки и конкретного магазина. Заказы развозят курьеры, сотрудничающие с «Деливери», «Яндекс едой» и «Яндекс доставкой».

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«Деливери» — сервис доставки готовой еды, продуктов, электроники, косметики, бытовой химии, лекарств и других товаров на все случаи жизни от 25 минут. Сервис сотрудничает с более чем 50 торговыми сетями непродовольственных товаров. На «Яндекс маркете» тоже можно оформить заказ товаров с «Деливери» — их привезут с быстрой доставкой, они отмечены значком черного страуса. До 5 июня 2023 г. «Деливери» назывался Delivery Club и вошел в экосистему «Яндекса» в сентябре 2022 г.

«Технопарк» — сеть магазинов техники и электроники. «Технопарк» является официальным дилером мировых брендов, а также представляет марки Bork, Jura, Laurastar и др.

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