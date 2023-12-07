Уфимский университет перешел на российскую платформу для онлайн-коммуникаций

«Вебинар технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», сообщает о внедрении решения в Уфимском университете науки и технологий.

С помощью «МТС Линк» крупнейший вуз республики Башкортостан сможет проводить дистанционные лекции и семинары, а также организовывать онлайн-конференции и межвузовские форумы. Во время онлайн-мероприятий пользователи смогут применять функции для совместной работы, в том числе интерактивные доски, опросы, голосования. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

При проведении онлайн-занятий преподаватели Уфимского университета смогут получать полную статистику по посещаемости лекций и активности участников, в режиме онлайн контролировать присутствие студентов на вебинарах, сохранять и выгружать в общий доступ записи занятий. «МТС Линк» также включает в себя инструменты повышения и контроля вовлеченности студентов.

«Крупные вузы все чаще внедряют онлайн-занятия в программы. С помощью современных технологий преподаватели могут обеспечивать одинаковую активность студентов, присутствующих в аудитории, и тех, кто занимается удаленно. Уфимский университет — не исключение, и мы рады, что для модернизации учебного процесса он выбрал именно «МТС линк». У нашей платформы есть все необходимое для эффективности дистанционного учебного процесса. Надеемся, что вуз будет использовать ее как для рутинной коммуникации между факультетами и филиалами, так и для организации масштабных событий, в том числе с участием синхронных переводчиков», — сказала директор по работе с организациями образования «МТС Линк» Татьяна Федотова.

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«Вебинар технологии» (бренд «МТС Линк») — российский разработчик сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы, входит в цифровую экосистему МТС. «МТС Линк» включает в себя решения для проведения онлайн-встреч и совещаний, вебинаров, крупных виртуальных и гибридных мероприятий, создания собственных курсов и интерактивных онлайн-досок. Корпоративный мессенджер собственной разработки находится в стадии тестирования. За год на платформе проходит около 2 млн онлайн-мероприятий, в которых принимают участие до 30 млн пользователей. Компания «Вебинар технологии» имеет собственную серверную инфраструктуру на территории России, а ее сервисы зарегистрированы в реестре отечественного ПО.