В России запущен ИИ-сервис для создания карточек на маркетплейсах

Cocoon представила новую технологию обработки изображений при помощи искусственного интеллекта, ориентированную на коммерческое использование. Она позволяет на 90% снизить расходы на производство карточки товара на маркетплейсе, утверждают разработчики.

Cocoon AI — готовое решение для среднего и малого бизнеса и представителей крупных брендов, специализирующихся на одежде. Технология на базе нейросети создает карточки товаров, которые используются на маркетплейсах, в розничных и оптовых магазинах, в социальных сетях. Cocoon исключает «человеческий фактор»: работает 24/7 и автономен, что позволяет сэкономить время производства и сократить расходы на съёмку. Основатели проекта — Илоанга Ершова и Александр Феникс.

Cocoon AI решил проблемы некоторых других нейросетей. Например, у моделей нет лишних или недостающих пальцев, оригинальная одежда сохраняется без искажений, отдельные детали можно сгенерировать повторно.

Путь пользователя упрощён благодаря понятному интерфейсу. Пользователь загружает изображения одежды на манекенах на сайт или в приложение и спустя несколько секунд получает фотографию с реалистичной моделью, созданную искусственным интеллектом. Для удобства все готовые фотографии можно сохранить в аккаунт и разложить по папкам.

«В Cocoon мы находим технологические решения, где ИИ должен помогать человеку решать свои задачи, сокращая время и ресурсы. Всё для людей», — сказал Александр Феникс, CEO Cocoon.

Карточки товаров персонализируются посредством подбора дизайнерского фона и выбора модели для товара. В базе Cocoon AI представлено более 40 моделей разного пола и возраста. В систему встроена функция пакетной обработки, благодаря которой можно загружать до 10 изображений, улучшать их одновременно и использовать разных моделей для одного товара.

В следующих версиях появится возможность работать не только с одеждой, но и другими товарами, например, бытовой техникой, продуктами питания, аксессуарами. Пользователи Cocoon AI смогут выбрать фон или окружение. Разработано большое количество локаций, которые помогут продемонстрировать товар и создать ощущение полной реалистичности.

Сайт Cocoon доступен с 6 декабря, а в дальнейшем сервис выйдет в формате приложений на Android и iOS. На данный момент закрытой Beta-версией уже пользуются продавцы на маркетплейсах, а карточки товаров размещены на Ozon и Wildberries.