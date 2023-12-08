Более 2000 семей Краснокамска получили доступ к «гигабиту» от МТС

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о развитии сети фиксированной связи в Краснокамске. Доступ к гигабитному домашнему интернету и сервисам МТС получили жители еще 32 домов в микрорайонах «Звездный», «Центр» и «Гознак». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС обеспечили гигабитным интернетом жителей многоквартирных домов на улицах Энтузиастов, Чапаева, Карла Либкнехта, Карла Маркса, Пушкина, Комарова, проспекте Маяковского и переулке Гознаковском. Скорость домашнего интернета до 1 Гбит/с в 10 раз превышает стандартные 100 Мбит/с. Такая пропускная способность позволяет постоянно поддерживать высокую скорость на всех устройствах членов семьи даже в часы вечерних нагрузок.

«Мы продолжаем развивать фиксированную связь в Пермском крае - модернизируем сеть, строим новую, увеличиваем скорости мобильного и домашнего интернета, чтобы пермяки могли с комфортом пользоваться нашими цифровыми ресурсами и другими онлайн-сервисами. С начала года в Краснокамске мы обеспечили домашним интернетом почти 2500 семей, а в Пермском крае – еще почти 8000. Благодаря этому пользователи теперь могут значительно экономить, объединяя в один «пакет» сразу несколько наших услуг», - сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

С начала 2023 г. МТС обеспечила высокоскоростным домашним интернетом около 33 тыс. семей Перми. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.