VK открыла офис в Белоруссии

На территории республики начало работать первое представительство российского холдинга. Офис VK в Белоруссии — это пространство площадью 400 кв. м., где разместятся 50 разработчиков из команд «Вконтакте», «Дзена» и VK Tech. 15 рабочих мест отведено под коворкинг, где смогут работать приезжающие из других городов сотрудники VK или гости офиса. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Сервисы VK уже знакомы миллионам пользователей в Белоруссии — и теперь мы хотим ближе познакомиться с белорусским BN-сообществом, где мы видим много талантливых разработчиков. Приглашаем в команду: у нас много интересных и сложных задач, возможностей для роста и развития, а теперь и новый офис VK в Минске — пространство для совместной работы и креативности. Кроме того, сегодня мы проводим наше первое в Белоруссии мероприятие для разработчиков — уверена, оно станет ярким стартом профессионального сотрудничества и дальнейшего обмена опытом», — сказала вице-президент VK по персоналу и образовательным проектам Надежда Серова.

Фото: VK VK открыла офис в Белоруссии

К открытию офиса в Минске в голосовом помощнике «Маруся» появился путеводитель для тех, кто хочет познакомиться с городом. Если спросить «Марусю», куда сходить и чем заняться в Минске, она даст советы — от исторических мест до атмосферной арт-кофейни.

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Месячная аудитория «Вконтакте» в Белоруссии — 2,8 млн человек: больше всего пользователей — в Минске, на втором месте — Гомель, на третьем — Витебск. Каждый день 1,3 млн пользователей в стране смотрят ленту новостей «Вконтакте».

«Одноклассниками» в Белоруссии каждый месяц пользуются 2,3 млн человек. В 2022 г. они отправили 101 млн стикеров, 129 млн открыток и 1,5 млрд подарков.

В Белоруссии доступна полная функциональность «Почты» и «Облака Mail.ru». Ежемесячно в «Почту» заходят более 2 млн человек, а «Облаком» пользуются более 1 млн человек.

Месячная аудитория «Дзена» в Белоруссии — 1,7 млн человек.