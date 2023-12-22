«Облако Mail.ru» представило новые сторис на базе ML

Четыре новогодних сценария соберут в короткие подборки праздничные фотографии пользователей

За III квартал 2023 г. пользователи «Облака Mail.ru» загрузили более 7,5 млн фото- и видеофайлов. С помощью ML-моделей из них было сгенерировано около 940 млн историй.

В преддверии праздников «Облако Mail.ru» представило новые сценарии для новогодних сторис. Пользователи смогут оценить сгенерированные подборки с возможностью поделиться ими с близкими. Сторис будут собраны на четыре темы: «Новогоднее путешествие», «Праздничные воспоминания», «Лучшие моменты этого года» и «Ваше сочинение на тему: «Как я провел каникулы». Об этом CNews сообщили представители VK.

По итогам III квартала 2023 г. наиболее популярными сторис оказались «Воспоминания сезона». С помощью данного сценария было создано около 105 млн историй с главными событиями пользователей. Еще один популярный сценарий — «Воспоминания за месяц с детьми». Более 69 млн сторис было создано с данной фотоподборкой. На третьем месте по количеству историй оказались «Фотографии из конкретного города»: 48 млн сторис было сгенерировано благодаря фотографиям пользователей из различных городов.

«Облако Mail.ru не только бережно хранит важные воспоминания, но собирает их в фотоподборки с помощью усовершенствованных ML-моделей. С их помощью создаются уникальные истории, в том числе и праздничные, которыми можно делиться с близкими, друзьями или коллегами», — сказал Сергей Тарасенко, руководитель продуктового направления «Облако Mail.ru».