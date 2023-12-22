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«ВКонтакте» представила итоги 2023 г. по VK NFT и готовит к запуску NFT-маркетплейс

В сервисе VK NFT спустя год после запуска аудитория выросла до 5 млн. Пользователи VK NFT привязали к сервису 500 тыс. криптокошельков, в которых свыше 1 млн токенов. Количество установленных в профилях витрин с NFT превысило 170 тыс., рекорд по числу токенов у одного держателя принадлежит пользователю с 1810 NFT на кошельке. Об этом CNews сообщили представители VK.

В 2023 г. «ВКонтакте» выпустила первую собственную NFT-коллекцию CryptoSpotty. Пользователи раскупили 8000 токенов менее чем за час. Самый дорогой токен был приобретен за 201 тыс. руб., рекорд по количеству NFT из коллекции принадлежит пользователю, которому удалось собрать 480 CryptoSpotty.

В феврале 2024 г. у пользователей появится возможность покупать токены на первичном и вторичном рынке за рубли — «ВКонтакте» откроет доступ к NFT-маркетплейсу.

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