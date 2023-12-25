Оценка качества услуг сотовой связи в городе Москва

Компания DMTEL опубликовала результаты очередного исследования качества услуг мобильной связи. Комплексная оценка и сравнение «большой четверки» проводились на основе показателей качества телефонной связи и мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители DMTEL.

Комплексная оценка и сравнение характеристик выполнены в период с 19 октября по 08 ноября 2023 г. Маршрут драйв-теста охватывает территорию всей Москвы в пределах МКАД и дальше: автомобильные дороги, социально значимые объекты города — всего около 2,6 тыс. км.

Доступность связи, ее стабильность, а также сохранность оригинальных свойств контента, то есть воспроизведение без искажений — легли в основу количественной оценки. Именно на основе этих показателей эксперты DMTEL рассчитали единые интегральные оценки и сформировали общий рейтинг «большой четверки» операторов в Москве.

«Билайн» сохраняет первую позицию в рейтинге итоговых оценок качества мобильной связи в Москве по сравнению с результатами исследования 2022 г. По совокупности оценок качества сервисов мобильного интернета «Билайн» занимает первую позицию и заметно опережает конкурентов. По сервису HTTP UL «Билайн» на 22 балла опережает ближайшего соперника «МегаФона», что поднимает общую интегральную оценку качества услуг мобильного доступа в интернет в сети «Билайн» на первую позицию. По качеству телефонной связи «Билайн» отстает от лидера МТС на 14 баллов и сместился на третью позицию, что не приводит к снижению общей оценки качества услуг мобильной связи.

«МегаФон» заметно улучшил результаты и поднялся на вторую позицию, следуя за «Билайном» в рейтинге итоговых оценок. Оценка «МегаФона» по качеству телефонной связи соответствует второй позиции. «МегаФон» демонстрирует улучшение практически всех показателей, характеризующих качество услуг мобильного интернета и поднимается на вторую позицию. При этом «МегаФон» подтверждает звание оператора, обеспечивающего самый быстрый мобильный интернет при загрузке данных из сети.

МТС находится на третьей позиции в рейтинге. По качеству телефонной связи МТС демонстрирует наибольшую оценку и занимает первую позицию. По совокупности показателей, отражающих качество услуг мобильного интернета МТС уступает «МегаФону» и «Билайну». В результате МТС смещается на третью позицию рейтинга итоговых оценок.

«Теле2» уступает конкурентам и занимает четвертую позицию по итоговой оценке. Оценки «Теле2» соответствуют четвертой позиции в каждой категории услуг. По качеству услуг передачи данных «Теле2» отстает от МТС всего на три балла. Заметное снижение единой итоговой оценки обусловлено отставанием по качеству услуг телефонной связи.

Таким образом, в условиях продолжающихся санкций и проблем с поставками оборудования со стороны производителей, все операторы связи демонстрируют высокие показатели доступности и надежности мобильной связи, а также скорости передачи данных. Важно отметить, что скоростные характеристики сервисов загрузки данных улучшились в сетях всех операторов, кроме МТС, по сравнению с предыдущим исследованием (2022 г.). При этом в сети каждого оператора существуют участки, на которых отмечено низкое качество услуг, включая отказы, обрывы и невозможность поговорить по телефону или обмениваться данными с помощью интернета. Относительная протяженность таких участков, как правило, не превышает 1%.

***

DMTEL работает в сфере телекоммуникаций с 2008 г. Специалисты компании периодически проводят независимые комплексные исследования качества основных сервисов и радиопокрытия операторов мобильных сетей в Москве и других городах России и стран СНГ. Компания располагает собственным парком технологического оборудования и транспортных средств, что позволяет проводить оперативное тестирование и анализ полученных данных сетей на различных объектах на территории России и стран СНГ.