CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Мобильная связь Интернет Интернет-доступ Импортонезависимость
|

Оценка качества услуг сотовой связи в городе Москва

Компания DMTEL опубликовала результаты очередного исследования качества услуг мобильной связи. Комплексная оценка и сравнение «большой четверки» проводились на основе показателей качества телефонной связи и мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители DMTEL.

Комплексная оценка и сравнение характеристик выполнены в период с 19 октября по 08 ноября 2023 г. Маршрут драйв-теста охватывает территорию всей Москвы в пределах МКАД и дальше: автомобильные дороги, социально значимые объекты города — всего около 2,6 тыс. км.

Доступность связи, ее стабильность, а также сохранность оригинальных свойств контента, то есть воспроизведение без искажений — легли в основу количественной оценки. Именно на основе этих показателей эксперты DMTEL рассчитали единые интегральные оценки и сформировали общий рейтинг «большой четверки» операторов в Москве.

«Билайн» сохраняет первую позицию в рейтинге итоговых оценок качества мобильной связи в Москве по сравнению с результатами исследования 2022 г. По совокупности оценок качества сервисов мобильного интернета «Билайн» занимает первую позицию и заметно опережает конкурентов. По сервису HTTP UL «Билайн» на 22 балла опережает ближайшего соперника «МегаФона», что поднимает общую интегральную оценку качества услуг мобильного доступа в интернет в сети «Билайн» на первую позицию. По качеству телефонной связи «Билайн» отстает от лидера МТС на 14 баллов и сместился на третью позицию, что не приводит к снижению общей оценки качества услуг мобильной связи.

«МегаФон» заметно улучшил результаты и поднялся на вторую позицию, следуя за «Билайном» в рейтинге итоговых оценок. Оценка «МегаФона» по качеству телефонной связи соответствует второй позиции. «МегаФон» демонстрирует улучшение практически всех показателей, характеризующих качество услуг мобильного интернета и поднимается на вторую позицию. При этом «МегаФон» подтверждает звание оператора, обеспечивающего самый быстрый мобильный интернет при загрузке данных из сети.

МТС находится на третьей позиции в рейтинге. По качеству телефонной связи МТС демонстрирует наибольшую оценку и занимает первую позицию. По совокупности показателей, отражающих качество услуг мобильного интернета МТС уступает «МегаФону» и «Билайну». В результате МТС смещается на третью позицию рейтинга итоговых оценок.

«Теле2» уступает конкурентам и занимает четвертую позицию по итоговой оценке. Оценки «Теле2» соответствуют четвертой позиции в каждой категории услуг. По качеству услуг передачи данных «Теле2» отстает от МТС всего на три балла. Заметное снижение единой итоговой оценки обусловлено отставанием по качеству услуг телефонной связи.

Таким образом, в условиях продолжающихся санкций и проблем с поставками оборудования со стороны производителей, все операторы связи демонстрируют высокие показатели доступности и надежности мобильной связи, а также скорости передачи данных. Важно отметить, что скоростные характеристики сервисов загрузки данных улучшились в сетях всех операторов, кроме МТС, по сравнению с предыдущим исследованием (2022 г.). При этом в сети каждого оператора существуют участки, на которых отмечено низкое качество услуг, включая отказы, обрывы и невозможность поговорить по телефону или обмениваться данными с помощью интернета. Относительная протяженность таких участков, как правило, не превышает 1%.

***

DMTEL работает в сфере телекоммуникаций с 2008 г. Специалисты компании периодически проводят независимые комплексные исследования качества основных сервисов и радиопокрытия операторов мобильных сетей в Москве и других городах России и стран СНГ. Компания располагает собственным парком технологического оборудования и транспортных средств, что позволяет проводить оперативное тестирование и анализ полученных данных сетей на различных объектах на территории России и стран СНГ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как осуществлять техподдержку после ухода западных вендоров? Опыт «Мобиус Технологии»

Интернет вещей переходит на российские SIM-карты. Тесты уже идут

Виктор Андрианкин, IТQ Group: Крупные игроки делят 40% рынка заказной разработки

Российским госкомпаниям запретят рекламироваться в запрещенных соцсетях

На IVA Day 2023 эксперты обсудили импортозамещение в области ВКС

В Москве заработал инновационный кластер, в котором забыли обеспечить сотовую связь

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Новогодние подарки для всей семьи: идеи от BQ

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты для детей

Готовимся к Новому году: лучшие гаджеты для домашнего караоке

Показать еще

Наука

Под северной частью Атлантики обнаружен кратер от удара астероида, который мог уничтожить динозавров

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света
Показать еще