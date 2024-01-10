«Рег.ру»: Спрос на PostgreSQL в облаках превысил MySQL

«Рег.ру» провел исследование рынка облачной инфраструктуры. ИТ-компания опросила российских корпоративных пользователей, занимающих руководящие должности в ИТ-департаментах или владеющих бизнесом, об актуальных технологиях и программных стеках, которые они ожидают от облаков. Об этом CNews сообщили представители «Рег.ру».

72,4% опрошенных выбирают PostgreSQL как систему управления базами данных в рамках DBaaS против 69,60% у разрабатываемой и поддерживаемой Oracle MySQL и ее бесплатного аналога с открытым исходным кодом MariaDB. При этом популярны и СУБД класса NoSQL MongoDB и Redis, которые предпочитает около трети респондентов.

«Спустя год после ухода иностранных компаний и начала миграции бизнеса к российским облачным провайдерам, мы видим, что рынок все еще далек от насыщения. В то же время клиенты переключаются на другой технологический стек так, например, происходит и с используемыми СУБД. Чтобы соответствовать их ожиданиям мы поддерживаем несколько популярных версий PostgreSQL и MySQL», — сказал директор по информационным технологиям «Рег.ру» Евгений Мартынов.

54,8% компаний ожидают от облачного провайдера широкую представленность в разных регионах России, что позволит выстроить отказоустойчивую геораспределенную инфраструктуру. Также спрос на облачные ресурсы, позволяющие соблюдать требования законодательства по сбору, обработке и хранению персональных данных, согласно ФЗ-152, достиг 44,9% опрошенных. Кроме того, растут требования к наличию удобных инструментов управления контейнерной инфраструктурой в облаке — их ожидают видеть у своего провайдера 30% клиентов.

***

«Рег.ру» — российский хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имен. Работает с 2006 г., с 2012 г. является аккредитованным ICANN регистратором. Сегодня компания представляет собой цифровую экосистему, которая позволяет в одном месте найти все необходимые сервисы для запуска, развития и защиты интернет-проектов. Оказывает услуги хостинга, регистрации доменов, SSL, почты, создания и продвижения сайтов, VPS, облака, аренды физических серверов и др. Офисы расположены в 30 городах России и СНГ, штаб-квартира находится в Москве. Клиентская база составляет более 3,7 млн пользователей.