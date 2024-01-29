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Итоги 2023 г. в e-commerce: рост интернет-магазинов и новые платежные методы

Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») изучили платежи пользователей в интернет-магазинах разных сегментов — малого, среднего и крупного. Рассматривались онлайн-платежи за январь-декабрь 2022-2023 гг. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

По данным исследования, маркетплейсы удерживают лидерство в онлайн-торговле. В то же время самостоятельные площадки становятся более значимыми игроками рынка за счет своей гибкости и индивидуального подхода к клиентам.

В 2023 г. небольшие и средние магазины показали значительный рост оборота и числа покупок. Также наблюдается рост количества самозанятых и небольших площадок.

«Рынок онлайн-торговли не просто растет — он эволюционирует, расширяясь за счёт небольших предпринимателей. Мы ожидаем, что доля ИП и самозанятых продолжит увеличиваться, поскольку эти сегменты могут быстро адаптироваться к меняющимся условиям рынка», — сказал коммерческий директор «ЮMoney» Дмитрий Кармишин.

Запрос покупателей на разнообразие способов оплаты в интернете тоже продолжает расти. Помимо традиционных банковских карт, пользователи все чаще обращаются к альтернативным платежным методам («пеи», QR-коды, электронные кошельки).

Рынок адаптируется к актуальным тенденциям: все чаще используются биометрия, оплата через боты и другие инновационные технологии, банковские терминалы подключают NFC. Продавцы активно внедряют BNPL-методы, оплату по частям и другие кредитные опции.

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«ЮMoney» — финтех-компания. «ЮMoney» предлагает пользователям электронный кошелек, а бизнесу — прием платежей через «ЮKassa». Команда «ЮMoney» работает в платежной индустрии более 20 лет.

Кошелек «ЮMoney» — сервис для платежей в онлайне и офлайне. Пользователи могут выпускать банковские карты, делать переводы, оплачивать товары и услуги, получать кэшбэк баллами, собирать деньги на подарки и другие цели. В «ЮMoney» зарегистрировано свыше 70 млн кошельков, выпущено более 2,8 млн пластиковых и 25 млн виртуальных карт.

«ЮKassa» — сервис для принма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney». «ЮKassa» создает решения для бизнеса любого размера — от самозанятых до крупных ритейлеров. Основные продукты: прием платежей (более 10 способов), выставление счетов через мессенджеры, быстрые расчеты между юрлицами, сплитование платежей, оплата по частям, массовые выплаты, антифрод и другие. Юридическое лицо ЮMoney и ЮKassa — ООО НКО «ЮМани».

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