«Авто.ру Оценка» выяснил, как в России изменились цены на автомобили в январе

Сервис «Авто.ру Оценка» изучил объявления о продаже автомобилей и определил, цены на какие новые и подержанные машины сильнее всего изменились в январе 2024 года*. За прошедший месяц средняя цена подержанного автомобиля увеличилась на 1,7%, до 2,2 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Авто.ру».

Новые автомобили

Лидером по повышению цен на новые авто стала Республика Башкортостан с увеличением средней стоимости на 9,3% до 2,4млн руб. На втором месте расположилась Мурманская область (+8,6%; 2,1 млн руб.), а на третьем — Красноярский край (+5,5%; 3,7 млн руб.). Также в пятерку регионов, где цены на новые модели изменились значительнее всего, вошли Брянская (+5%; 3,2 млн руб.) и Архангельская (+4,5%; 3,3 млн руб.) области. Меньше всего цены изменились в Самарской области (+2,8%; 3,1 млн руб.).

По сравнению с декабрем 2023 г. наибольший рост стоимости в сегменте новых авто отмечен у Hongqi HS5 I — эта модель подорожала в среднем на 5,6% до пяти млн руб. Прибавили в цене и Hyundai Palisade (+4,1%; до 7,8 млн руб.), а также Kaiyi E5 (+3,3%; 2,1 млн руб.).

Однако есть регионы, в которых в январе цены на новые автомобили снизились. В их число вошли: Воронежская (-12,6%; 2,9 млн руб.) и Свердловская (-10,5%; 2,7 млн руб.) области. Также в Ярославле цены в объявлениях уменьшились на 10,1% до 1,9 млн руб., а в Омске — на 9,5%, до 5,3 млн руб.

Среди моделей, цены которых снизились в январе, Aito M5 с падением стоимости на 8% до 6,2 млн руб. За ним следуют Aito M7 за семь млн руб. (-6,8%) и Geely Okavango стоимостью 3,2 млн руб. (- 6,6%).

Автомобили с пробегом

Значительное удорожание подержанных авто отмечено в Калининградской (+17%; 2,7 млн руб.), и Липецкой (+15,8%; 1,2 млн руб.) областях. В пятерку регионов, где цены на б/у модели изменились значительнее всего, вошли Республика Дагестан (+13,6%; 1,3 млн руб.) и Рязанская область (+12,4%; 1,3 млн руб.). Наименьший прирост в стоимости на модели с пробегом зафиксированы в Омской (+7,2%; 1,5 млн руб.) и Ярославской (+7,5%; 1,3 млн руб.) областях.

Лидерами по росту средней стоимости среди автомобилей с пробегом стала четверка представителей бренда Lada. ВАЗ 2107 подорожал на 14,2% до 229 тыс. руб., а ВАЗ 2115 – на 13,2% до 241 тыс. руб. Lada Priora выросла в цене на 9,8%, достигнув отметки в 373 тыс. руб., а Lada 2114 теперь в среднем стоит 255 тыс. (+9,5%).

Среди регионов, в которых цены на подержанные авто снизились, лидирует Иркутская область с падением средней стоимости на 13% до 2,3 млн руб. Следом идет Тульская область, где средняя стоимость составила 1,7 млн руб. (-12,5%). Также в пятерку регионов с существенным снижением цены на б/у авто вошли Северная Осетия (-10%; 1,2 млн руб.), Архангельская (-8,9%; 1,2 млн руб.) и Астраханская (-8,6%; 1,2 млн руб.) области.

В январе в сегменте автомобилей с пробегом снижение стоимости было зафиксировано на электрические Nissan Terrano III до 1,4 млн руб. (-4,3%), на Skoda Yeti I (-3,9%; 1,4 млн руб.) и на Volvo XC90 II (-3,1%; 5,7 млн руб.).

*Аналитики Авто.ру Оценка исследовали средние цены новых машин и автомобилей с пробегом возрастом до 15 лет.