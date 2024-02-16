За год количество показов в видеосети «Яндекса» выросло на 52%

Тренд на видеорекламу продолжился в 2023 г.: количество показов в видеосети «Яндекса» выросло на 52%, а число сайтов, на которых демонстрируют ролики, — на 22%.

В видеорекламу активно вкладываются не только крупные рекламодатели, но и средний и малый бизнес. Инвестиции первых за 2023 г. увеличились на 31%, а вторые вложили в видеорекламу на 59% больше, чем годом ранее.

Лидерами по объему инвестиций в минувшем стали компании из индустрий «Финансы», FMCG (товары повседневного спроса) и «Классифайды». Последние впервые попадают в топ по количеству вложений — за минувший год они выросли в 1,8 раза по сравнению с 2022. Прирост инвестиций отмечается по многим направлениям, но самый заметный показывают компании из следующих сфер: «Охрана и безопасность» (+308%), «Цветы и подарки» (+207%), «Реклама и маркетинг» (+192%), IT (+158%) и Fashion (+104%).

При этом средняя стоимость просмотра видео (CPV) по сравнению с 2022 г. снизилась на 7%.

Самым популярным форматом в видеосети «Яндекса» остаются ролики продолжительностью 11–15 секунд. При этом в 2023 г. значительно увеличилось количество 7–10-секундных видео — прирост составил 68%. Доля роликов длиной 5--6 секунд также осталась традиционно высокой.

Популярность вертикального формата видео продолжает расти — по сравнению с 2022 г. количество таких роликов в рекламной сети Яндекса увеличилось на 183%.

Для продвижения товаров и услуг рекламодатели продолжают выбирать In-page видео — ролики в текстовом контенте, их доля показов составила 69%. 24% видеорекламы относилось к формату In-Stream (интеграции в другой ролик), 7% — к формату In-app (в мобильном приложении).

В свою очередь пользователи продолжают активно смотреть видеорекламу на смартфонах — на них приходится 66% показов. В 2023 г. выросло и количество показов видео с десктопов, по сравнению с 2022 оно увеличилось на 59%.

Для настройки рекламы бизнес активно использует таргетинги и настройку по интересам пользователей — и некоторые из них дают довольно неожиданные результаты. Например, в сфере FMСG дольше других ролики смотрят потребители с интересами «Фастфуд» и «Успокоительные», а в области фармы и медицины чаще всего рекламу досматривают те, кто интересуется, в первую очередь, магазинами детских товаров, а уже после — аптеками и лекарствами.

В целом видеорекламу активнее смотрят на выходных, но и в будние дни число просмотров падает незначительно.

Лучше всего ролики длиной 7–10 секунд досматривают в категориях «Образование и трудоустройство», «Логистические услуги», «Развлечения, досуг и СМИ» — у лидера топа показатель эффективности рекламы доходит до 70%.

В 2023 г. рекламодатели стали уделять еще больше внимания оценке эффективности размещения. Так, количество кампаний с подключенным исследованием Brand Lift (отслеживает изменение доли знакомой с брендом аудитории) увеличилось более чем в 2 раза за 2023 г.