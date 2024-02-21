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YandexGPT поможет редактировать тексты на английском в «Яндекс Переводчике»

В «Яндекс Переводчике» появился редактор англоязычных текстов. Он работает на основе нейросети YandexGPT. Она поможет улучшить текст, перепишет его в нужном стиле и исправит ошибки (например, расставит запятые). С новыми нейросетевыми возможностями пользователи смогут работать с текстами на английском без глубокого знания языка. Функциями можно воспользоваться в новом разделе «Редактор», который стал доступен для всех пользователей в десктопной версии.

Нейросетевой редактор будет полезен, если, например, нужно написать письмо иностранному коллеге, подготовить доклад или пост в социальные сети.

YandexGPT предложит улучшенный вариант написанного, не исказив изначальный смысл. Функцию можно применить как на весь текст, так и на отдельные предложения — достаточно выделить нужный фрагмент. Между английской версией и русским переводом легко переключиться и скорректировать результат — оригинал тоже поменяется с учётом изменений.

Также можно изменить стиль текста на более формальный или разговорный, просто выбрав подходящую опцию. Кроме того, «Переводчик» поможет подобрать синонимы для слова или выражения, предложив несколько вариантов, схожих с ними по смыслу. Это позволит разнообразить лексику и сделает её более интересной для читателя.

В ближайшее время пользователям станут доступны ещё две функции. Лексику можно будет сделать более продвинутой, добавив в текст, например, редко употребляемые слова или фразеологизмы. Такие тексты будут близки по стилю к академической литературе, научным статьям или философским трактатам. Другая функция, наоборот, позволит упростить лексику и сделать её понятней для людей с базовым уровнем владения языком.

«Яндекс Переводчик» — сервис для автоматического перевода более чем со 100 языков. Он может переводить надписи на картинках и фотографиях, целые сайты, отдельные тексты и поддерживает голосовой ввод. Сервис доступен на translate.yandex.ru и в виде мобильного приложения для Android и iOS. Также он интегрирован в приложение «Яндекс с Алисой», где работает в связке с умной камерой и может переводить тексты в режиме реального времени, и в «Яндекс Браузер».

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