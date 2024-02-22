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Объем закупок коммерческих компаний на площадке B2B-Center за год вырос на 25%

В 2023 г. на площадке В2В-Сenter состоялось более 230 тыс. торговых процедур на сумму свыше 5 трлн руб. По результатам года ключевые показатели активности клиентов выросли на 4% по количеству процедур и на 25% по общему объему закупок. Экономическая ситуация в большинстве отраслей относительно стабилизировалась, что повлекло рост числа и объемов закупок у крупнейших компаний.

Самыми закупаемыми категориями стали продукция машиностроения и металлургии, стабильно востребованы различные виды B2B-услуг. В 2023 г. на площадке вырос спрос на строительные товары и услуги, а также ИТ-продукцию. При этом произошло снижение запросов на транспортно-логистические услуги.

Продукция машиностроения. Доля закупок товаров и услуг этого сегмента увеличилась до 22% от общего числа процедур на B2B-Center. В числе наиболее востребованных позиций остаются станки и оборудование для металлургической и горнодобывающей промышленности. Значительную долю занимают закупки запчастей – деталей узлов и механизмов. Кроме того, продолжает расти количество закупок услуг по ремонту и наладке оборудования.

Продукция металлургии. В этом сегменте большая часть закупок приходится на прокат черных металлов, ферросплавов и метизов, основные потребители которых – металлургические предприятия. Машиностроительные компании закупали листовой металл, металлоизделия и металлоконструкции.

Строительные товары и услуги. В лидеры по закупкам строительных товаров и услуг вышли девелоперы и строительные компании. Они размещали субподряды на строительство и закупку стройматериалов под текущие проекты. Кроме того, товары и услуги этой тематики интересуют металлургические компании, предприятия АПК и пищепрома, которые объявляли тендеры на ремонтные и строительно-монтажные работы.

Компьютеры, оргтехника и ПО. В этом сегменте произошел рост спроса. Среди основных покупателей — банки и финансовые институты, которых прежде всего интересовали программно-аппаратные комплексы, ПО российской разработки и техподдержка. Интересы ритейлеров были сфокусированы преимущественно на закупках оргтехники, охранной аппаратуры и видео мониторинга.

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