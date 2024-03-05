Отели на «Яндекс Путешествиях» теперь можно оплатить частями

«Яндекс Путешествия» подключили «Сплит». Теперь при бронировании гостиниц необязательно расплачиваться сразу. Можно поехать за город с друзьями на выходные или всей семьей на море — и большую часть суммы заплатить позже. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Пользователь сам выбирает срок, в течение которого предстоит вносить оплату. Это могут быть два месяца — в этом случае нет переплат, четыре или шесть месяцев — в этом случае взимается небольшая комиссия. Первый платеж списывается с карты сразу, а оставшиеся — по графику, который доступен на странице оформления заказа.

При оплате гостиниц через «Сплит» начисляются баллы «Яндекс Плюса». Их можно использовать для новых бронирований на «Путешествиях» или для оплаты покупок на других сервисах «Яндекса».

Оплата через «Сплит» уже доступна для части российских отелей. В будущем гостиниц, проживание в которых можно оплатить частями, станет больше. «Сплит» подходит в том числе и тем, кто предпочитает планировать поездки заранее: гостиницу с его помощью можно забронировать за год до путешествия.

Опрос, проведенный «Яндекс Путешествиями», показал, что оплата поездок через «Сплит» — востребованная у пользователей возможность. 93% опрошенных отметили, что тратят на оплату жилья до половины общего бюджета поездки, а 56% сказали, что им интересна оплата частями. В опросе приняли участие 1200 человек.

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«Яндекс Путешествия» помогают планировать поездки по России и миру. Здесь можно забронировать отель, найти билет на поезд, автобус или самолет. Сервис позволяет сравнить цены на разных площадках и выбрать самый выгодный вариант. Каждый месяц «Яндекс Путешествиями» пользуются более 20 млн человек.

«Яндекс Сплит» — сервис для оплаты частями в сотнях магазинах и сервисах. Не нужно заполнять длинные анкеты и выделять время на долгие проверки — достаточно подтвердить номер телефона, привязать банковскую карту для оплаты и выбрать комфортный срок.