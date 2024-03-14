ТТК запустил новую услугу AdGuard

Федеральный оператор связи компания ТТК запустила новую услугу – блокировщик рекламы AdGuard.

С его помощью можно забыть о всплывающей рекламе, потому что он удалит любую рекламу, включая баннеры и рекламу в видеороликах. А благодаря фильтрам, которые блокируют счетчики и аналитику, личные данные останутся конфиденциальными. Также сервис защитит от опасностей фишинговых сайтов, атак злоумышленников и оградит детей от нежелательного контента.

AdGuard обеспечит защиту для 3 устройств на платформах iOS, Android, macOS, Windows.

«Удобство и безопасность – базовые потребности любого пользователя интернета. Мы ценим время и комфорт своих абонентов, поэтому предлагаем полезный сервис, который сведет к минимуму все нежелательные моменты, которые могут ожидать пользователя в сети», – сказал генеральный директор компании «ТТК-Связь» Андрей Ершов.