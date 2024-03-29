Российские компании подключают технологии к битве за персонал

Каждая третья вакансия для HR-профессионалов в 2023 г. — это запрос на экспертов с навыками работы в автоматизированных системах по подбору, управлению персоналом и кадровому делопроизводству. Аналитики облачной CRM-системы для управления процессом подбора Talantix (входит в HR-экосистему сервисов Нh.ru) провели анализ запросов российских компаний и госучреждений на экспертов, которые обладают навыками HR-автоматизации. Выяснилось, что количество таких запросов на Нh.ru выросло на 47% по сравнению с 2022 г. Об этом CNews сообщили представители Talantix.

Рост потребности в специалистах по HR-автоматизации наблюдается на фоне сохраняющегося кадрового голода. На одну вакансию сегодня в среднем приходится всего 3,4 резюме, а уровень безработицы достиг исторического минимума и находится на уровне 2,9%.

Абсолютное большинство работодателей признают, что дефицит персонала — это фундаментальная проблема рынка. И именно она подталкивает к автоматизации бизнес-процессов, в первую очередь тех, что сопутствуют основной деятельности компании. К ним, помимо прочего, относятся и подбор, управление персоналом и кадровое делопроизводство: чтобы удерживать конкуренцию, бизнес внедряет инструменты автоматизации в работе с людьми.

Это подтверждает аналитика по размещенным вакансиям. Как выяснили эксперты CRM-системы Talantix, в 2023 г. работодатели стали на 48% чаще, чем в 2022 г., искать специалистов, которые обладают навыками HR-автоматизации в части подбора, кадрового электронного документооборота (КЭДО) и адаптации персонала. Такое требование содержится в 35% от всех вакансий в профессиональной области «Управление персоналом».

Показательно, что спрос на экспертов по HR-автоматизации выше всего в отраслях с наиболее острой конкуренцией за персонал. Например, в добывающей отрасли — здесь в 49% вакансий для специалистов по управлению персоналом содержатся соответствующие требования. Кроме того, серьезное внимание навыкам работы с HR-системами уделяют в отраслях «Энергетика» (46%), «Нефть и газ» (44%), «Сельское хозяйство» (43%) и «Медицина, фармацевтика, аптеки» (42%). Также в топ-10 отраслей по спросу на автоматизацию работы с людьми вошли ЖКХ, «Государственные организации», «Тяжелое машиностроение», «Металлургия, металлообработка» и «Перевозки, логистика, склад, ВЭД».

В перечисленных отраслях кадровый голод наиболее ощутим. Он укоренился в подборе массового и рабочего персонала, работников сфер транспорта и логистики, продаж и обслуживания клиентов, производства и сервисного обслуживания. Компании, которые нуждаются в таких специалистах, включают HR-автоматизацию с применением технологий искусственного интеллекта в свою бизнес-стратегию и пытаются выходить на новый уровень зрелости HR-процессов.

«Один из ключевых трендов в бизнесе 2024 г. — построение и развитие целостной и безопасной ИТ-инфраструктуры, в которой максимально объединены все технологические сервисы — от систем управления работы с кандидатами и их подготовки к выходу на работу до ИТ-решений, в которых происходит дальнейшее взаимодействие с нанятым персоналом, от адаптации до оценки, обучения и развития. Такой подход в условиях трансформации экономики позволяет построить более системную и сильную HR-функцию для обеспечения задач удержания и развития персонала в условиях высокой конкуренции на рынке труда, высвободить ресурс HR-персонала в пользу более важных задач, а также повысить общую операционную эффективность бизнеса за счет отчетов с ключевыми метриками о людях для бизнес лидеров и создания позитивного опыта работы сотрудников по HR-вопросам», — сказала Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.

В региональном разрезе навыки HR-автоматизации оказались наиболее ценными для работодателей Ленинградской области (50% вакансий для специалистов по работе с персоналом содержат такое требование), Московской области (45%), Ханты-Мансийского АО - Югры (43%), Красноярского края (39%), Кемеровской области (38%), Калининградской области (38%), Иркутской области (37%), Санкт-Петербурга (37%), Приморского края (37%) и Ставропольского края (37%). В Москве доля таких вакансий по итогам 2023 г. составила 36%.

К начавшимся ранее трендам автоматизации подбора и кадрового учета (КЭДО и цифровое оформление на работу) присоединились адаптация вместе с обучением.

Год к году потребность российского бизнеса в специалистах со знанием КЭДО выросла сразу на 97%. Чаще всего такими соискателями интересуются ИТ-компании (такое требование указано в 5% HR-вакансий), отрасль энергетики, медицинские организации (по 3%), лесная промышленность и строительный сектор (по 2%).

Спрос на экспертов по автоматизации подбора персонала за 2023 г. увеличился на 48%. Таких сотрудников активно ищут компаний из добывающей отрасли: соответствующее требование указано как обязательное в 44% вакансий. Также в лидерах по спросу на HR-менеджеров, умеющих работать в автоматизированных системах для рекрутинга, оказались отрасли «Сельское хозяйство» (41%), «Медицина, фармацевтика, аптеки», «Государственные организации» и «Энергетика» (по 40%).

Наконец, количество запросов на специалистов со знанием ИТ-решений для адаптации персонала выросло на 29%. Лидерами по размещению таких вакансий представители энергетической отрасли (9%), нефтегазовые компании и добывающая отрасль (по 8%), розничная торговля и финансовый сектор (по 6%).

За 2023 г. в России было открыто 226 тыс. вакансий в профессиональной сфере «Управление персоналом», что на 51% больше по сравнению с 2022 г. Наиболее острую потребность в HR-специалистах продемонстрировали компании из отраслей «Розничная торговля» (13% от всех HR-вакансий), «ИТ, системная интеграция, интернет» (11%) и У«слуги для бизнеса» (10%).

Важно, что спрос на специалистов по управлению персоналом остается стабильно высоким независимо от сферы деятельности бизнеса. Сильнее всего за год он увеличился в автобизнесе — здесь количество HR-вакансий выросло сразу на 66%. Также более активно стали искать HR-менеджеров машиностроительные компании (на 63%), промышленный сектор (на 60%), логистические компании (на 57%) и приборостроительные предприятия (на 53%). При этом ни в одной из отраслей не было зафиксировано падение потребности в HR-менеджерах.

Среди регионов лидером по доле вакансий для специалистов по работе с персоналом стала Москва — на столицу пришлось 26% от всех HR-вакансий в 2023 г. Далее с большим отрывом идут Санкт-Петербург (9%), Московская область (5%), Краснодарский край и Свердловская область (по 4%).

Растущий дефицит рынка труда все больше усиливает стратегическую значимость адаптации, оценки и развития сотрудников, а также создание и развертывание цифровой экосистемы HR-сервисов для более эффективного и комфортного решения этих задач. Перемены в обязанностях HR-специалиста — переход от ручных и операционных задач к стратегическим и аналитическим — подчеркивают этот тренд.

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Облачная CRM-система Talantix — HR Tech-решение для организации и управления процессом подбора персонала. Развивается на российском рынке с 2017 г. и входит в HR-экосистему сервисов Нh.ru. Первая российская CRM-система для рекрутмента с технологиями искусственного интеллекта для рекомендации и ранжирования наиболее подходящих кандидатов.