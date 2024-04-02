«Абсолют Банк» запустил сервис b2b-переводов через Систему быстрых платежей

«Абсолют Банк» запустил сервис b2b-платежей по платежной ссылке или QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Основное преимущество нового сервиса для компаний - возможность мгновенно переводить средства контрагентам в круглосуточном режиме. Стоимость осуществления одного перевода составляет 24 руб. независимо от суммы платежа. Об этом CNews сообщили представители Абсолют Банка.

Для подключения к сервису клиенту необходимо зарегистрировать организацию в СБП и подключить ее как торгово-сервисную точку. Для этого необходимо заполнить заявление в Интернет-банке, после автоматической проверки и регистрации ТСП клиент получит возможность самостоятельно генерировать ссылки и QR-коды в личном кабинете.

Система быстрых платежей разработана Банком России и НСПК. Центральный Банк Российской Федерации является оператором и расчетным центром системы, НСПК - операционным платежным и клиринговым центром.