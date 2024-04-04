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«Яндекс» представил Yandex Mobile Ads SDK 7

В седьмой версии Yandex Mobile Ads SDK издатели приложений получили новые возможности для роста дохода от рекламы. Теперь приложения можно монетизировать с помощью рекламного формата «Лента», а в полноэкранных форматах появились новые дизайны.

Формат «Лента» позволяет показывать в одном рекламном блоке десятки разнообразных объявлений. Этот формат подойдет для утилит, новостей, классифайдов и других приложений с возможностью скроллинга. На момент запуска SDK 7 «Лента» доступна в бета-режиме для приложений на Android.

В полноэкранных форматах — «Реклама с вознаграждением» и «Межстраничная реклама» — появились новые механики показа рекламы, которые помогут повысить вовлеченность пользователей. Это приведет к росту конверсий для рекламодателей и, как следствие, доходу издателей приложений.

В полноэкранных форматах теперь могут показываться несколько объявлений подряд в одном рекламном месте (AdPod). В конце объявления добавился интерактивный экран-пэкшот, который автоматически формируется на основе рекламного контента (EndCard). Финальный экран повышает узнаваемость продвигаемого предложения и создает дополнительную точку контакта с рекламой.

Для iOS также добавлена возможность устанавливать приложение прямо из объявления (SKOverlay) за один клик. Переходить в App Store для этого не нужно, так что пользователи останутся в приложении, в котором увидели рекламу.

Разработчики получили инструмент для отладки рекламы в приложении — Debug Panel. Этот инструмент помогает проверять, что SDK интегрирован корректно, а информация о защите персональных данных актуальна. Debug Panel доступна только для приложений на Android.

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