МТС прокачала LTE на Центральном автовокзале Рязани

МТС сообщила о модернизации сети LTE в Московском микрорайоне Рязани, где находится Центральный автовокзал. Перед длинными майскими выходными МТС установила дополнительное телеком-оборудование, в результате чего скорость мобильного интернета в этом районе выросла на 30%.

МТС установила телеком-оборудование на улице Зафабричной, увеличив скорость мобильного интернета для микрорайона Московский, где проживает более 20 тыс. человек. Проведенная модернизация разгрузила сеть LTE и в районе Центрального автовокзала Рязани на Московском шоссе, который обслуживает более 200 региональных и междугородних маршрутов, ежедневно перевозящих свыше 7 тыс. пассажиров.

Теперь в двухэтажном здании с большим залом и крытыми перронами скорость мобильного интернета достигает более 50 Мбит/с. Пассажиры, ожидающие рейсов в Москву, Коломну, Брянск, Тулу, Курск, Тамбов, города и села Рязанской области, могут просматривать актуальное расписание, покупать билеты онлайн, смотреть фильмы и слушать музыку в интернете, переписываться в мессенджерах и соцсетях.

«В первые десять дней апреля в 1,5 раза увеличился интернет-трафик в районе Центрального автовокзала, что говорит о росте дачных поездок с приходом теплой погоды. В длинные майские выходные мы ожидаем кратного роста пассажиропотока, в регион в это время традиционно приезжают студенты, дачники из других регионов, а также туристы. А с 15 мая, когда запустятся ежедневные рейсы «Рязань-Домодедово», пассажиров станет значительно больше. Проведенная модернизация создала запас емкости, чтобы все цифровые сервисы и голосовая связь были доступны путешественникам», – сказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Прибывая в Рязань, иногородние туристы уже в автобусе с помощью мобильного интернета могут забронировать гостиницу, составить маршрут своего пребывания, просмотреть меню в местных кафе и ресторанах.

Дополнительное телеком-оборудование МТС также позволило разогнать мобильный интернет в спальных кварталах Московского микрорайона, в зону улучшенного покрытия попали Рязанский государственный агротехнологический университет, школы, детские сады, Комсомольский парк, спортивные объекты и большой частный сектор.