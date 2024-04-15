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«Ростелеком» предложил кузбассовцам выгоду до 60% на интернет и мобильную связь

«Ростелеком» объединил свои базовые услуги в пакет «Семейный» для абонентов Кемеровской области. Теперь домашний интернет, мобильная связь и интерактивное телевидение доступны для близкого круга общения по фиксированной цене за все опции c одного лицевого счета. Об этом CNews сообщили представители «Ростелеком».

Главная особенность пакета «Семейный» – это собранные в одном месте самые необходимые для современного пользователя цифровые продукты. Безлимитный домашний интернет подключается на любых гаджетах, пропускной способности современной сети «Ростелекома» хватит, чтобы одновременно быть в сети по Wi-Fi на ноутбуках, планшетах и смартфонах.

Предложение включает интерактивное телевидение в Full HD и 4K, плюс онлайн-кинотеатр Wink. Тариф «Ростелекома» также предполагает подключение до пяти SIM-карт без дополнительной платы. Кузбассовцы получат 2000 минут мобильной связи, 40 ГБ мобильного трафика и 500 SMS-сообщений, доступ к социальным сетям и мессенджерам без ограничений и возможность совершать бесплатные исходящие вызовы по России на номера «Ростелекома».

По данным «Ростелекома», количество пользователей, которые объединили цифровые услуги и мобильную связь с тарифом «Семейный» в России уже выросло на 38,6% по сравнению с 2023 г.

«Востребованность пакета «Семейный», в том числе и в Кузбассе, объясняется возможностью подключения digital-сервисов с выгодой до 60%. Наши абоненты полностью закрывают свои цифровые потребности для себя и близких. При этом пользователи с максимальным удобством могут оплачивать все услуги через один лицевой счет в личном кабинете, контролируя все расходы. Именно поэтому такая разумная оптимизация семейного бюджета становится востребованной с каждым месяцем», — сказал директор по работе с массовым сегментом Кемеровского филиала «Ростелеком» Дмитрий Германовичус.

Для подключения к пакету цифровых услуг «Семейный» необходимо отправить заявку через официальный сайт компании. Данное предложение актуально не только в городах Кемеровской области, но и на небольших территориях, где «Ростелеком» планомерно увеличивает зону покрытия.

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Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Кемеровской области.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink с 20,7 млн подписчиков. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.

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