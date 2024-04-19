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На платформе «Токеон» состоялся первый выпуск ЦФА компании из сферы флиппинга

На платформе «Токеон» состоялся первый выпуск ЦФА компании «Мистер Флип», общий объем составил 10 млн руб. Номинальная стоимость одного ЦФА — 100 тыс. руб. Срок обращения — три месяца. В дату погашения инвесторы получат 100% номинальной стоимости ЦФА, а также гарантированную доходность в размере 24% годовых. Об этом CNews сообщили представители платформы «Токеон».

«Мистер Флип» – компания, которая занимается поиском и покупкой привлекательных для инвестиций объектов жилой недвижимости в момент их появления рынке. Для поиска перспективных объектов компания применяет собственное ИT-решение на основе искусственного интеллекта. Оно позволяет анализировать большие массивы данных и оценивать множество факторов, влияющих на стоимость жилья.

«Выпуск «Флип-1» открывает новые возможности для вложений во вторичное жилье, где до сих пор был довольно ограниченный выбор доступных массовым инвесторам механизмов коллективного инвестирования. В ближайшем будущем на нашей платформе должны состояться выпуски ЦФА с залогом приобретаемых объектов недвижимости по впервые отработанному нами в России механизму обеспечения ЦФА залогом», — сказал Максим Хрусталев, генеральный директор платформы «Токеон».

«Мы первые, кто начал токенизировать вторичную недвижимость, расширяя инвестиционные возможности для наших партнеров. На базе ЦФА можно создавать выгодные и интересные предложения. Первый выпуск представляет собой классические ЦФА на денежное требование с гарантированными выплатами. Следующим шагом мы планируем провести выпуск, обеспеченный залоговой недвижимостью более чем на 100%.. Мы видим в этом большие перспективы для рынка, где каждый сможет безопасно вложить в недвижимость даже от 10 тысяч рублей, имея гарантированную ставку доходности», — сказал Евгений Шавнев, генеральный директор компании «Мистер Флип».

ООО «Токены» является оператором платформы «Токеон» и входит в реестр операторов информационных систем Банка России с июня 2023 г.

«Мистер Флип» – резидент «Сколково».

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