МТС обеспечила связью и интернетом Чиркейское водохранилище к новому туристическому сезону

МТС развернула сеть сотовой связи над Чиркейским водохранилищем и гидроэлектростанцией. Теперь на высоких скоростях по водной глади можно не только кататься на катерах, но и сёрфить в интернете.

Беспрерывное покрытие обеспечено от села Чиркей до дамбы ГЭС как на воде, так и на участке Дубкинского шоссе вдоль водохранилища.

Скоростным мобильным интернетом и голосовой связью теперь могут пользоваться жители и гости Дагестана при посещении Чиркейского водохранилища. Отдыхающие у воды могут выходить в прямые эфиры с водохранилища, оперативно делиться своими впечатлениями от красивых видов и катания на катерах по водной глади. Также связь и интернет теперь доступны сотрудникам ГЭС при выполнении своих рабочих обязанностей.

«Черкесское водохранилище и ГЭС – одни из самых популярных туристических достопримечательностей Дагестана и, безусловно, одна из самых фотографируемых. По данным BigData МТС в прошлом туристическом сезоне здесь побывали 40% гостей республики. Уверена, что наличие на водохранилище качественной связи и скоростного мобильного интернета сделает посещение достопримечательности более комфортным и удобным. Так что в следующем туристическом сезоне ожидаем увидеть здесь еще больше гостей и еще больше эффектных фото и видео с водной глади в интернете», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.