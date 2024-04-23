CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Тендеры Интернет Веб-сервисы
|

ГК «Русская Энергия» консолидирует закупки своих предприятий на B2B-Center

Группа компаний «Русская Энергия» начала сотрудничество с B2B-Center.

Для холдинга была разработана брендированная торговая площадка, объединяющая закупки трех подразделений: ООО Группа «Русская Энергия», ООО «Северная звезда», АО «ВоркутаУголь».

Решение B2B-Center позволило собрать всех контрагентов в единой базе, расширить пул поставщиков и повысить конкуренцию на торгах. Кроме того, реализована возможность настройки интеграции площадки с внутренними учетными системами и сервисами.

С июня 2023 г. на ЭТП уже состоялось более 288 лотов на общую сумму свыше 26,6 млрд руб. На торгах закупается все необходимое для угледобывающих предприятий: от бурового оборудования до программного обеспечения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

«Триколор» будет раздавать российским туристам платный доступ в интернет

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

«Ростелеком» создал российское оборудование для спутникового интернета

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал

Как обустроить быт в палатке: лучшие гаджеты для походов

Показать еще

Наука

На дне российской шахты найдены уникальные термиты — они сохранились в янтаре возрастом 38 миллионов лет

На каком языке думают нейросети?

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году
Показать еще
Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024