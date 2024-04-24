Институт системного программирования РАН и «Базис» расширяют работу по повышению безопасности российских облачных решений

Институт системного программирования им. В.П. Иванникова РАН и компания «Базис» заключили соглашение о сотрудничестве в научно-исследовательской деятельности. Стороны планируют совместно проводить исследования и разработки в сферах верификации и тестирования программного обеспечения, обработки больших данных, программной инженерии и информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Базиса».

Сотрудничество между ИСП РАН и «Базис» началось еще в 2023 г., когда стороны договорились о предоставлении разработанных в институте инструментов статического и динамического анализа, в том числе фаззинга и определения поверхности атаки, и сопутствующих им услуг. Эти инструменты уже внедрены в процессы безопасной разработки, развернутые в «Базисе».

В соответствии с соглашением о научно-исследовательской деятельности № 3021-23-137, ИСП РАН реализует для «Базиса» проект по статическому и динамическому анализу для поиска ошибок и уязвимостей в продуктах компании. На подготовительном этапе были определены двадцать компонентов ПО (среди них QEMU, libvirt, и др.), которые будут подвергнуты анализу.

Запланированный анализ уже проводится на мощностях Центра исследований безопасности системного ПО, созданного на базе ИСП РАН по инициативе ФСТЭК России. Вокруг Центра создан Консорциум по поддержке Центра, в который входят более 30 компаний и ВУЗов. Таким образом, Центр занимается не только техническими исследованиями, но и формирует отечественное сообщество экспертов, которые занимаются повышением безопасности системного ПО.

Результаты анализа компонентов будут открытыми, в частности, все фаззинг-цели будут распространяться в соответствии с регламентом Центра; предлагаемые исправления планируется подавать для включения в основные ветки исследуемых компонентов. На данный момент уже четыре таких исправления были приняты в репозитории Apache ActiveMQ и ApacheDS.

«Подписание этого соглашения переводит сотрудничество с «Базис» на качественно новый уровень. Теперь наша совместная работа заключается не только во внедрении инструментов безопасной разработки, созданных в институте. Вместе мы создаем сообщество вокруг экосистемы доверенного системного ПО, в том числе с вовлечением образовательных организаций – МГТУ им. Н.Э. Баумана, Чувашского государственного университета. Результаты работы послужат укреплению технологической независимости страны, а участие студентов в исследовательских проектах будет способствовать повышению их квалификации как будущих специалистов по безопасной разработке ПО», – сказал директор ИСП РАН, академик РАН Арутюн Аветисян.

«Повышение качества и защищенности продуктовой экосистемы «Базиса» – одно из приоритетных направлений нашей работы. Поэтому мы рады, что в развитии этого направления примет участие такая авторитетная организация как Институт системного программирования РАН. Также не могу не отметить важность построения экспертного сообщества и вовлечение в этот процесс студентов. На российском рынке сейчас ощущается нехватка квалифицированных кадров, и эта проблема сдерживает развитие отечественных ИТ-компаний. Надеюсь, что вместе с Центром исследования безопасности системного ПО мы будем содействовать ее решению», — сказал Дмитрий Сорокин, технический директор «Базис».

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«Базис» – российский разработчик платформы динамической инфраструктуры, виртуализации и облачных решений. Образован в 2021 г. путем объединения ИT-активов «Ростелеком», YADRO и Rubytech («ТИОНИКС», Digital Energy и «Скала Софтвер»). Компания предлагает клиентам импортонезависимую экосистему продуктов – от инструментов управления виртуальной инфраструктурой и средств ее защиты до конвейера для организации полного цикла разработки. Решения «Базиса» используются в 120 государственных информационных системах и сервисах, и в более чем 700 компаниях различного масштаба – от крупнейших корпораций до малых и средних предприятий. Продукты разработчика интегрированы в ключевые государственные проекты, такие как «Гособлако» (ГЕОП), «Гостех» и «Госуслуги», а также применяются в федеральных и региональных органах исполнительной власти. Функциональность на уровне зарубежных аналогов и наличие собственной кодовой базы позволяют клиентам «Базиса» увеличить долю использования отечественного ПО в рамках стратегий цифровой трансформации и импортозамещения. Решения компании включены в реестр российского программного обеспечения, сертифицированы ФСТЭК и ФСБ и соответствуют требованиям регуляторов до первого класса защищенности.

ИСП РАН – научно-исследовательская организация, которая проводит исследования, разрабатывает инновационные технологии и готовит кадры в сфере ИТ. Число сотрудников превышает 700 человек. Основные направления работы: анализ и трансформация программ, анализ данных и искусственный интеллект, операционные системы. Технологии института, обеспечивающие жизненный цикл разработки безопасного ПО, используются более чем в 100 компаниях, включая такие, как «СберТех», «Ростех», «Лаборатория Касперского» и ГК Astra Linux. На базе ИСП РАН работают Центр исследований безопасности системного ПО, Исследовательский центр доверенного искусственного интеллекта, ведутся работы по развитию облачной платформы в рамках НЦМУ «Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение». Директор ИСП РАН Арутюн Аветисян руководит тремя кафедрами системного программирования: на ВМК МГУ, ФКН ВШЭ и в МФТИ. Ведется сотрудничество и с другими вузами, в том числе с МГИМО МИД России, где открыта совместная лаборатория и запущена совместная магистерская программа. Лаборатории системного программирования под научным руководством института работают в Великом Новгороде, Орле и Ереване.