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«МегаФон» ускорил интернет для посетителей музея военно-морской славы в Кронштадте

В преддверии ежегодной акции «Ночь музеев» инженеры «МегаФона» установили новые объекты связи во флагманском музее военно-морской славы в Кронштадте. Благодаря проведенным работам всем поклонникам флотской темы стал доступен мобильный интернет на скорости до 150 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Чтобы обеспечить туристов быстрым интернетом и стабильной мобильной связью, специалисты «МегаФона» разместили телеком-оборудование внутри музейного комплекса. Здесь каждый посетитель сможет узнать об истории становления профессионального военного российского флота и его успехах, а благодаря быстрому интернету от «МегаФона» поделится своими впечатлениями в сети.

«Инновационный музей морской славы – новая «точка притяжения» в Кронштадте. Здесь представлена огромная историческая экспозиция, объединенная с современными интерактивными форматами. На территории комплекса проводятся международные форумы, акции и выставки. Все это привлекает в музей большой поток туристов и местных жителей. Для комфортного общения в сети в локации, особенно, когда проводятся такие масштабные мероприятия, как «Ночь музеев», необходимо строить дополнительную телеком инфраструктуру. Наше новое оборудование позволит абонентам пользоваться высокоскоростным интернетом и совершать звонки по технологии VoLTE, даже в часы пиковых нагрузок», – сказал об улучшениях Максим Токаренко, директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Комплекс состоит из музея и конгрессно-выставочного центра, главным экспонатом которого является восстановленная советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол». Во время акции «Ночь музеев», посетители смогут увидеть подводную лодку, принять участие в квесте «Морской лексикон», проложить морской путь первого российского кругосветного путешествия, посмотреть выступления военных оркестров и, конечно, делиться своими впечатлениями в сети всю ночь без задержек.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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