CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

Теперь телефоны держат заряд дольше: «Летай» оптимизировал сети

«Летай» продолжает повышать скорость передачи данных в парках, жилых комплексах, торговых центрах Татарстана. Помимо возведения и модернизации 11 базовых станций (БС) по всей республике, оператор в апреле оптимизировал параметры сети, что позволило снизить расход аккумулятора мобильных устройств абонентов в неактивном режиме до 36 %. Об этом CNews сообщили представители «Летай.

Мобильные устройства осуществляют прием данных от БС периодами. В определенное время мобильная станция отключает радиоприемник, снижая энергозатраты.

Поскольку с наступлением весны растет трафик в парках и скверах, оператор создает условия, чтобы сделать прогулки и отдых абонентов комфортнее. Так, для жителей Казани скорость интернета увеличилась в парке Урицкого, ТЦ «Франт» и в ЖК «Салават Купере», где базовая станция покрывает не только многоквартирные дома, но и парк, прилегающий к комплексу. Новые площадки запустили в ЖК «Беседа» и на территории бульвара «Белые Цветы».

Планомерная работа по модернизации телеком-инфраструктуры продолжается и в районах республики. Базовую станцию построили в Высокогорском районе: сеть 4G теперь доступна в местном парке «Заказанье» и ЖК «Белая Аллея». Качество связи выросло в населенных пунктах Красная Кадка и Нижние Челны в Нижнекамском районе. А в поселке Васильево Зеленодольского района, куда татарстанцы приезжают в санаторно-курортные учреждения на отдых и оздоровление, благодаря дооснащению БС скорость передачи данных повысилась в два раза. Впервые мобильный интернет «Летай» появился в Травкино и Татарских Саралах Лаишевского района.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

На стареющих ПК прекращается поддержка штатного браузера Windows. Со временем он перестанет открывать сайты и превратится в мишень для хакеров. Решить проблему невозможно

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Российский разработчик решений для предотвращения ИТ-сбоев перешел в руки единоличного владельца

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Может, все-таки не смартфон? Правила безопасности при мобильной фото- и видеосъемке

Не только автомобиль: на чем кататься по городу

Роботы-собаки, которых можно купить в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс

Ликбез RnD.CNews: сколько воды содержится в земной коре
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024