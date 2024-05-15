VK интегрирует Yclients: пользователи «ВКонтакте» смогут записываться на услуги напрямую из соцсети

Пользователи «ВКонтакте» смогут за несколько секунд записаться в салоны красоты, медицинский центр или студию йоги. Благодаря интеграции с Yclients сделать это можно, не отрываясь от просмотра новостной ленты, клипов и историй в соцсети.

В сообществе и его публикациях появится кнопка «Записаться». По клику пользователю откроется привычная онлайн-форма Yclients с возможностью выбора услуги, специалиста, даты и времени.

Клиенты смогут получать подтверждения и напоминания в «VK Мессенджере» и добавлять записи в рабочее или личное расписание в «Календаре Mail.ru». В будущем инструменты мессенджера позволят удобно управлять онлайн-записями и поддерживать оперативную связь с бизнесом.

«Бесшовная интеграция Yclients с платформами VK поможет малому и среднему бизнесу в сфере услуг упростить клиентский путь и увеличить доход. В сообщество «Вконтакте» можно быстро перенести данные из Yclients, подключить нативные кнопки записи и настроить бесплатные уведомления в «VK Мессенджере». Пользователю интеграция сервисов позволяет удобно планировать время и общаться с бизнесом в привычной и безопасной среде», — сказала директор бизнес-юнита СМБ VK Валерия Коряковцева.

Для работы с новыми инструментами бизнесу необходимо подключить в сообществе новую версию мини-приложения Yclients. Администратор паблика сможет в настройках добавить кнопку «Записаться» вверху сообщества. В постах, клипах и историях она автоматически появится перед публикацией. При необходимости инструмент можно отключить.

Онлайн-запись доступна на мобильных устройствах всех пользователей «Вконтакте», а в будущем — и на десктопе. Бизнесу, у которого еще нет аккаунта Yclients, нужно пройти регистрацию и подключить сервис.